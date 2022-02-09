Исчезли дифтерия и холера. Какими инфекциями болели украинцы в прошлом году. Инфографика
Центр общественного здоровья опубликовал статистическую информацию о распространенности в Украине инфекционных болезней. В целом, количество кишечных инфекций увеличилось, а случаев вакциноуправляемых инфекций становится меньше.
Об этом сообщает ЦОЗ при Минздраве Украины на своей странице в Facebook.
В 2021 году, по сравнению с 2020, возросло количество зарегистрированных случаев кишечных инфекций установленной и неустановленной этиологии (+25%), острых инфекций верхних дыхательных путей (+44%), вирусных геморрагических лихорадок (7 случаев), завезенной малярии (в 2 раза) и зарегистрирован острый полиомиелит.
Кроме того, зарегистрировано 2 случая бруцеллеза, 5 случаев листериоза, 1 случай брюшного тифа, 1 случай туляремии.
Уменьшается количество зарегистрированных случаев вакциноуправляемых инфекций (кашлюк, столбняк, корь, краснуха, вирусный гепатит В, гемофильная инфекция). Только эпидпаротита было зарегистрировано больше на 7%.
Заболеваемость вирусными гепатитами в целом уменьшилась, однако хронического гепатита С было выявлено больше, чем в 2020 году.
Не было зарегистрировано ни одного случая дифтерии, легионеллеза, орнитоза, риккетсиоза, холеры.
Ранее мы рассказали, что второй год подряд в Украине только 80 процентов детей получают все плановые прививки МОЗ.
Также мы писали, что по данным медиков, каждый ребенок до пяти лет в Украине инфицируется ротавирусом.