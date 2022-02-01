Табак приводит к более чем 20 видам рака, 14 тысяч украинцев умирают ежегодно от болезней, связанных с влиянием пассивного курения. Фото: pixabay

Сразу 85 000 украинцев ежегодно умирают от болезней, вызванных курением. Около 63% нынешних курильщиков сообщили о желании бросить курить. Из-за новых вызовов пандемии COVID-19 сейчас еще больше украинцев задумались о прекращении курения.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Если вы еще сомневаетесь, вот основные причины бросить курить:

  • У курильщиков выше риск тяжелого течения и смерти при инфицировании COVID-19;
  • Табак приводит к более чем 20 видам рака;
  • Курение – довольно дорогое удовольствие. Согласно законодательству Украины акцизный налог на табачные изделия будет увеличиваться на 20% ежегодно в течение следующих 4 лет, поэтому их цена будет расти. Эти средства можно потратить на более важные вещи;
  • Курение вредит вашей семье и друзьям, 14 тысяч украинцев умирают ежегодно от болезней, связанных с влиянием пассивного курения;
  • Табак отрицательно влияет на вашу внешность;
  • Прекращение курения увеличивает продолжительность и качество жизни, легкие, сердечно-сосудистая системы и другие органы постепенно восстановятся.

Отказ от курения кардинально изменит всю вашу жизнь. 

скрин с Facebookфото с Facebook

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