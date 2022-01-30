Медики рассказали украинцам, как улучшить качество сна. Фото: realist.online

В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали о важности сна в жизни человека и дали ряд советов, которые помогут улучшить его качество.

Об этом сообщает в Facebook в воскресенье, 30 января, МОЗ Украины.

Сон играет очень важную роль в жизни человека. Он влияет на самочувствие и качество жизни. Достаточное количество качественного сна способствует защите психического и физического здоровья, улучшает качество жизни, а также помогает центральной нервной системе корректно функционировать – пока мы спим, мозг анализирует информацию прошедшего дня и готовится ко дню следующего, чтобы мы могли изучать и запоминать новую информацию.

Недостаток сна делает нас раздражительным, может негативно влиять на мышление, внимание, скорость реакции, креативность, способность работать и учиться, общаться с другими, контролировать эмоции и поведение. Дефицит сна также связывается с развитием депрессивных состояний.

Для улучшения качества сна в МОЗ советуют:

  • Откажитесь от яркого света перед сном.
  • Проветривайте спальню перед тем, как идти к кровати.
  • Избегайте сытного ужина.
  • Контролируйте экранное время: откажитесь от гаджетов за 30–60 минут до сна.
  • Надевайте для сна натуральную комфортную и свободную одежду.
  • Не забывайте о физической активности в течение дня.
  • Соблюдайте режим: ложитесь спать и вставайте каждый день в одно и то же время.
  • Положите начало ритуалам успокоения и расслабления (например, медитация, дыхательные упражнения, самомассаж, чтение бумажной книги, принятие ванны).

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