В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали украинцам об опасности "согревания" на морозе спиртными напитками.

Об этом сообщает в Facebook МОЗ Украины в воскресенье, 30 января.

Каждый год десятки людей умирают от переохлаждения из-за низких температур, а сотни попадают в больницы с переохлаждением и сильными обморожениями. Нередко причиной таких роковых случаев становится употребление алкогольных напитков.

Среди украинцев есть убеждение, что крепкие напитки могут помочь согреться. И многие практикуют именно этот способ согреться зимой. Хотя такой народный метод достаточно популярен, "согреваться" спиртными напитками крайне опасно.

В МОЗ объяснили, что алкоголь влияет на нервную систему. Он притупляет ощущения и процессы в организме.

"Может показаться, что вам становится теплее. Но на самом деле такое чувство обманчиво. Под влиянием алкоголя нервные реакции, сигнализирующие, что тело начинает охлаждаться, замедляются. Поэтому человек постепенно теряет контроль над ощущением холода, что может привести к переохлаждению.

Когда человек употребляет спиртные напитки на холоде, он временно чувствует тепло. Это так влияет алкоголь: он на время расширяет сосуды на поверхности тела. Внутренняя температура организма не повышается и продолжает снижаться на холоде. Расширяющиеся под этим воздействием поры на коже вынуждены сбрасывать наружу чрезмерное тепло. Человеку может становиться жарко, поэтому он расстегивает или снимает часть верхней одежды. Все это вместе ведет к стремительному охлаждению тела.

Когда трезвый человек чувствует холод, он начинает двигаться, чтобы согреться. А алкоголь делает человека малоподвижным. Нетрезвый человек может просто уснуть на холоде и не проснуться, потому что смерть при низких температурах наступает очень быстро. В лучшем случае удастся обойтись обморожением конечностей", - рассказали в ведомстве.

В МОЗ добавили, что алкогольные напитки могут снять спазмы сосудов и усилить кровообращение после пребывания на холоде, но только тогда, когда человек находится в теплом помещении.

Ранее "Страна" сообщала, что медики дали украинцам пять простых советов, как перестать употреблять алкоголь.

Также мы писали, что во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что каждый украинец в среднем за год выпивает чуть больше 8,5 литров алкоголя. Этот показатель поставил Украину на 35 место в рейтинге из 39 стран Европы.