Президента Владимира Зеленского в преддверии Рождества сфотографировали за обедом в Карпатах. Вместе с Зе за столом сидел и глава ОП Андрей Ермак.

Политики обедали в кафе.

В Карпатах Зе в колыбе разливал друзьям напиток из графина, фото: censor.net

На снимке видно, как президент разливает напиток. Что конкретно в бутылке - неясно, но графин похож на тот, куда обычно наливают водку или самогон.

Хотя, в одном из своих интервью, Владимир Александрович заверял, что не любит крепкие напитки, а отдает предпочтение вину.

Но, как видим, это не всегда так.

Гарант заверяет, что не любит крепкий алкоголь, фото: facebook.com

«Особо не пью. Выпиваю вино. Я очень люблю красное вино», - сказал на одном из своих пресс-марафонов Зеленский.

Также он называет себя абсолютно непьющим человеком. Но, по нашим наблюдениям, при особом случае глава государства может даже выпить пива с народом. Как это было на фестивале в Днепре. Зеленский отведал уличного разливного пива вместе с Андреем Богданом, который тогда был главой его офиса и мэром Борисом Филатовым, а также обычными горожанами.

Бокал пенного и хмельного напитка Владимир пропустил со своими товарищами и обычными людьми, фото: facebook.com

Интересно, что еще будучи артистом и юмористом студии «Квартал 95», во время одного из концертов, был номер, где Зе учит пить водку французского актера Пьера Ришара.

Выступление "95 квартала" еще до президентства Зеленского, скрин с видео

Два года назад в своем интервью Дмитрий Гордон задал Зеленскому вопрос, было ли такое, чтоб тот напивался вдрабадан и какие у него отношения с алкоголем.

«Ну, так, чтобы я ничего не помнил, не было. Сильно было – в юности. Студенческой. Но это нормально. Ну, там (в городе Кривой Рог - Ред.) все травились: брали водку самую дешевую, вонючую, брали ситро, смешивали, это называлось "отвертка". Выпивали. Ну, нормальный был напиток – по тем временам: КВН, студенчество. Я пью вино. Так мало сплю, что не могу позволить себе крепкие напитки – виски или водку. Но, в принципе, бутылку водки выпить могу», - ответил Зеленский.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что любовница министра иностранных дел Кулебы ездит на "Ягуаре".