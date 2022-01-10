В первый рабочий день после зимних праздников, люди обычно за кофе делятся впечатлениями и фотографиями на тему: «Как я провел зимние каникулы».

Вот и «Страна» собрала подборку, кто из богатых и знаменитых украинцев где отдыхал на стыке 2021 и 2022-го. Сразу скажем, география обширна. Но многие политики, к примеру, выбрали украинский горнолыжный курорт Буковель.

Как мы уже писали, там был сам президент Владимир Зеленский. Жил на одном этаже с олигархом Игорем Коломойским в роскошном отеле Radisson Blu Resort Bukovel, где лучший номер стоит более 100 000 грн в сутки. Зе делал милейшие селфи с туристами и катался на лыжах. Однако, не только постановочные приторные кадры просочились в сеть.

Зе отобедал среди обычных украинских туристов в Карпатах, фото: censor.net, instagram.com

Некоторым отдыхающим удалась запечатлеть Зеленcкого во время обеда в одной из колыб, где он как раз был на разливе. В руках у главы государства был графин, в котором обычно подают водку или самогонку. А за столом сидели: его правая рука – глава ОП Андрей Ермак и еще несколько мужчин.

Говорят, в этом году цены на жилье, развлечения и еду в Карпатах кусаются. За кофе для двоих в ресторане рядом с подъёмником нужно выложить 300 грн, а кусок стейка или телячьи медальоны потянут минимум на 500 грн за небольшую порцию.

Также лыжники, которым посчастливилось кататься на одних трассах с гарантом отмечают, что его сопровождает огромная свита телохранителей. По меньшей мере с десяток сотрудников госохраны, которые тоже рассекают на лыжах и не отстают ни на шаг. Кстати, первую леди Елену Зеленскую и детей Кирилла с Александрой в Буковели никто не видел.

Как мы уже писали, там же провел отпуск губернатор Черкащщины Александр Скичко с супругой Елизаветой Юрышевой, дочкой Татой и пасынком Даней. Они остановились в апартаментах Skogut. Это деревянные домики в скандинавском стиле, где сутки пребывания стоят более 11 000 грн в сутки и это не в праздничные дни, когда ценник взлетает в несколько раз.

Резников с женой практиковались в стрельбе из винтовки, фото: facebook.com

Судя по пейзажам, в украинских горах провел отпуск и министр обороны Алексей Резников со своей супругой Юлией Зорий, ведущей утреннего шоу на телеканале ICTV. Пара проводила время активно. Они катались на снегоходе и стреляли из винтовок по мишеням.

Телеведущая похвалилась метким глазом, мол, со второй попытки пять из пяти пуль попали в мишень. И под фото со стрельбища написала свое мнение на счет того, что украинки теперь становятся военнообязанными: «Тем, кто спрашивал по какой специальности я стану на учет… (психология бывает разная). Своими результатами очень довольна, хоть это и было впервые. Удивлен даже муж. А вот я его результатами не удивлена. Профи, он во всем профи».

Спортсмен с друзьями и болельщиками в Карпатах, фото: instagram.com

Там же в Буковеле был замечен и боксер Александр Усик с супругой. Он катался в кампании товарища – пластического хирурга Сергея Дербака. А также с радостью позировал на фото со своими болельщиками.

В теплые края выбрался министр культуры Александр Ткаченко, экс-глава таможни Максим Нефедов и, судя по всему, нардеп Николай Тищенко.

Глава Минкульта с семьей находятся на курорте в Индийском океане, фото: instagram.com

Так, Ткаченко с супругой Анной и сыном Даней улетели на остров в Индийском океане Маврикий. Там они научили ребенка нырять с трубкой, ездили на катере смотреть на дельфинов, гуляли в джунглях и смотрели водопады.

Александр с сыном отправились на рыбалку и словили огромную дораду. Вернутся на родину они к Старому новому году.

Отметим, что поездка на Маврикий дорогое удовольствие. Перелет с размещением в отеле 5 звезд на две недели на семью на трех человек потянет минимум на тысяч 20 долларов. А если лететь бизнес-классом то и того дороже.

Активный отпуск экс-главы Гостаможни Нефедова в Мексике, фото: instagram.com

Ранее корреспонденты «Страны» писали, что депутат Киевсовета Максим Нефедов с супругой Яной уже вторую зиму кутят под горячим мексиканским солнцем. Семейство колесит вдоль океанского побережья, исследуя не самые популярные туристические деревушки с местным колоритом. Макс не прекращает своих традиционных утренних пробежек и делает кросс даже в отпуске.

Жена и сын Николая Тищенко проводят каникулы в Арабских Эмиратах, фото: instagram.com

В Дубае зачекинились Алла Барановская, супруга нардепа из «Слуги народа» Николая Тищенко. Светская львица делится семейными снимками с отдыха, однако политика-ресторатора не показывает. Судя по отчету в фотоблоге Instagram Новый год они отметили в компании Сергея Реброва и его супруги Анны. Алла похвасталась, что легендарный футболист тренировал на лужайке ее сына Давида.



Напомним, что звезда ФК «Динамо», сейчас работает тренером в ОАЭ. А с Тищенко его связывают кумовские узы.



Как мы уже писали, «Страна» узнала имя любовницы министра иностранных дел Кулебы.