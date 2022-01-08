На зимние каникулы многие политики и чиновники разлетелись. Кто-то выбрал экзотические курорты, как например депутат Киевсовета, а в прошлом глава Гостаможни Максим Нефедов, который с женой колесит по Мексике. Кто-то горнолыжный курорт «Буковель». Речь идет о губернаторе Черкащины Александре Скичко, который катается на лыжах в Карпатах вместе со своей семьей.

Скичко в Карпатах, а Нефедов в Мексике, фото: instagram.com

Но некоторые нардепы и политические деятели все же остались на новогодние праздники в Киеве. И корреспонденты «Страны» знают, как они проводят выходные.

На днях мы встретили Василия Горбаля, члена Совета Нацбанка и экс-губернатора Львовщины, в Киеве на ВДНХ. Он гулял по парку развлечений «Зимова карїна» с двумя детьми: мальчиком младшего школьного возраста и девочкой-подростком. Тинейджер похожа на Софию-Марию, дочку певицы Галлины (она была в браке с Василием и после развода они остались в хороших отношениях).

Горбаль на выходных был замечен возле катка на ВДНХ, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Компания стояла на центральной аллее и решала на какую из праздничных локаций пойти. А выбрать там есть из чего: горки для тюбинга (надувные круги для катаний), колесо обозрения, карусель, резиденция Санта Клауса, каток и фуд-корт с живым огнем в центре каждого стола.

Угощают там пятью видами алкогольного глинтвейна и тремя безалкогольного по 100 грн за порцию, шашлыком из свинины по 80 грн за 100 грамм и калачами в сахаре и корице по 120 грн. Сам же вход на новогоднюю локацию бесплатный.

Парламентарий Шахов отобедал в заведении, где делают акцент на итальянских специалитетах и просеко, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

А вот народного депутата Сергея Шахова из парламентской группы «Довіра» папарацци заметили в итальянском ресторане Piccolino на улице Гончара в центре столицы. Это заведение известной гастрономической сети laFamiglia. Тут огромный выбор просеко и деликатесов: цветы цукини, черный трюфель (267 грн за 3 грамма), блюда из артишоков. А фирменную пасту в головке сыра шеф-повар готовит в зале прямо на глазах у посетителей (порция стоит 564 грн).

Политик с товарищем выбрали столик неподалеку окна и за разговорами коротали время в ожидании заказа.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что мама внебрачной дочки Саакашвили была замечена в его одесском пентхаусе.