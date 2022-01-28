Чем больше человек проводит времени перед экраном, тем хуже его самочувствие. Снижается уровень самоконтроля и становится сложнее контролировать свои поведенческие реакции.

Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины.

Воспользуйтесь функцией "цифрового благополучия", которая есть в большинстве смартфонов. Сначала вы можете посмотреть, сколько времени в среднем каждый день вы проводите в телефоне:

более 7 часов/день считается чрезмерным пользованием;

4 ч/день – посредственным;

до 1 ч/день – минимальным.

Далее проанализируйте, сколько времени вы проводите в экране оправдано, через работу или обучение, а какие приложения просто тратят ваше время. Обычно это социальные сети или игры.

Установите таймеры на приложения телефона, чтобы контролировать время пребывания в экране. Таймер автоматически закрывает приложение, как только отведенное время уходит. Можете сокращать длительность использования равномерно. Главное, не обманывать себя и действительно соблюдать установленные пределы.

Исследования доказывают, что психологическое состояние человека в разы ухудшается при условии, что он находится возле экрана телефона, телевизора или других электронных устройств по несколько часов в день. Вы постоянно отвлекаетесь от выполняемой работы. Сложно завершать задуманные дела, нарушается качество и продолжительность сна.

Попытайтесь контролировать длительность своего пребывания в экране, а освободившееся время уделить физической активности.

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