Причиной большинства случаев рака шейки матки является инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ). Это инфекция, передающаяся половым путём. Вирус имеет много типов, но именно ВПЧ 16 и 18 типов чаще всего связывают с раком шейки матки.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Факторы повышающие риск заражения ВПЧ:

Ослабленная иммунная система, иммуносупрессия ослабляет способность организма бороться с инфекцией и другими заболеваниями.

Сексуальная активность в молодом возрасте или многие сексуальные партнеры, это увеличивает риск инфицирования ВПЧ. Для передачи вируса секс с проникновением не обязателен. Путем передачи инфекции также телесный генитальный контакт.

Защититься от ВПЧ можно с помощью вакцинации. В Украине прививка от папилломавируса входит в список "рекомендованных".

Прививку необходимо делать:

Девушкам и парням рекомендовано прививаться 2 дозами в возрасте 9-14 до начала половой жизни.

Людям, живущим с ВИЧ, для защиты от папилломавирусной инфекции, независимо от производителя вакцины и возраста вакцинации, необходимо ввести 3 дозы вакцины.

Вакцинация против ВПЧ рекомендована не всем взрослым старше 26 лет, поскольку в этом возрастном диапазоне она может быть не столь эффективной. Однако, после консультации с врачом взрослые в возрасте от 27 до 45 лет также могут привиться.

После введения вакцины, человек может испытывать боль или отек на месте введения укола, лихорадку, головокружение или обморок, головную боль или усталость, тошноту, боль в мышцах или суставах.

Прививки можно сделать за свой счет. Дополнительную информацию можно получить у семейного врача.

Напомним ранее мы рассказали, что в МОЗ назвали главные отличия коронавируса от туберкулеза.

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