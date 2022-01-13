Для того, чтобы оставаться продуктивным и радоваться жизни нужно поддерживать психическое и физическое здоровье, и не забывать про работу мозга. Только так можно быть продуктивным и радоваться жизни. Для эффективной работы нашему мозгу нужен не только правильный отдых, но и полноценное питание.

Центр общественного здоровья Украины у себя на странице в Facebook рассказал какие продукты нужны для полноценной работы мозга.

Вот 9 продуктов для безупречной умственной деятельности:

Жирная морская рыба содержит большое количество омега-3 жирных кислот, именно из этих кислот наш организм вырабатывает вещество миелин, которое является своего рода изоляционным материалом для нервных волокон. Кроме того, миелин необходим для быстрой работы мозга и передачи информации из одной клетки в другую;

Грецкие орехи - еще один хороший источник омега-3, если употреблять грецкие орехи регулярно, повышается уровень серотонина (гормона счастья), который помогает противостоять депрессии и умственной работе;

Какао-бобы в большом количестве содержат мощный антиоксидант флаванол, это вещество улучшает кровообращение мозга и защищает его от окислительных процессов, приводящих к различным нейродегенеративным заболеваниям (например, болезнь Альцгеймера). Кроме того, шоколад повышает уровень дофамина в крови - гормона, отвечающего за наше хорошее настроение;

Яйца - источник качественного белка, жиров и витаминов, кроме того, яйца содержат много холена — вещества, которое помогает нам сосредоточиться и улучшить работу нервных клеток;

Брокколи - один из основных источников витамина К, который поддерживает нормальную мозговую деятельность, кроме того, в брокколи есть сосна, дефицит которой приводит к снижению мозговой активности;

Яблоки содержат почти все минералы и витамины, их регулярный рацион лечит сосуды головного мозга, не дает им закупорки;

Черника - источник антиоксидантов, которые очень нужны для правильной работы мозга, регулярное употребление черники улучшает когнитивные функции и память;

Чечевица - источник железа и аминокислот, необходимых для быстрого пробега биохимических процессов в клетках мозга, так обеспечивается ясность ума и увеличивается скорость мышления;

Замените белый хлеб на хлеб из грубой муки помелу, и вы быстро почувствуете разницу в улучшении, когда мы едим белый хлеб и сдобу, в кровь выбрасывается много инсулина, после чего мозг начинает «отключаться». Поэтому для мозговой активности лучше всего употреблять «медленные» углеводы, содержащиеся в цельнозерновых продуктах и ​​муке грубого помола.

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