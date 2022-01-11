В ЦОЗ напомнили о вреде жареной пищи. Фото: pixabay

Жареные продукты не только обладают высокой калорийностью, но и высоким содержанием трансжиров, поэтому употребление их в большом количестве может увеличивать риск развития болезни сердца, диабета, рака и ожирения.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказал Центр общественного здоровья Украины.

Одна маленькая запеченная картошка (100 грамм) содержит 93 калории и 0 грамм жира, в том же количестве (100 граммов) картошки фри — 319 калорий и 17 граммов жира. Жареные продукты не только высококалорийные, но и содержат много трансжиров, поэтому употребление их в больших количествах может увеличить риск сердечных заболеваний, диабета, рака и ожирения.

Однако любимую хрустящую корочку можно получить и другими способами, которые намного полезнее:

  • Используйте небольшое количество масла, чтобы покрыть поверхность блюда, а затем обжарьте в духовке, вместо фритюра;
  • Для того, чтобы сделать хрустящую корочку, добавьте хрустящие ингредиенты снаружи блюда, затем обжарьте в духовке, а не жарьте на раскаленном масле;
  • Чтобы мясо было сочнее, маринуйте в сливочном масле, затем обжаривайте в духовке;
  • Вместо обычной муки, которая впитывает много масла в тесте можно использовать безглютеновую муку, например кукурузную или рисовую.

Кокосовое, оливковое и масло авокадо - одни из самых полезных масел. Кулинарные масла, содержащие высокое содержание полиненасыщенных жиров, гораздо менее прочные и образуют акриламид при высокой температуре. К ним относятся: масло канолы, масло с рисовых отрубей, масло виноградных косточек, соевое масло, кукурузное, подсолнечное.

скриншот с Facebookфото с Facebook

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