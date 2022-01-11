Жареные продукты не только обладают высокой калорийностью, но и высоким содержанием трансжиров, поэтому употребление их в большом количестве может увеличивать риск развития болезни сердца, диабета, рака и ожирения.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказал Центр общественного здоровья Украины.

Одна маленькая запеченная картошка (100 грамм) содержит 93 калории и 0 грамм жира, в том же количестве (100 граммов) картошки фри — 319 калорий и 17 граммов жира. Жареные продукты не только высококалорийные, но и содержат много трансжиров, поэтому употребление их в больших количествах может увеличить риск сердечных заболеваний, диабета, рака и ожирения.

Однако любимую хрустящую корочку можно получить и другими способами, которые намного полезнее:

Используйте небольшое количество масла, чтобы покрыть поверхность блюда, а затем обжарьте в духовке, вместо фритюра;

Для того, чтобы сделать хрустящую корочку, добавьте хрустящие ингредиенты снаружи блюда, затем обжарьте в духовке, а не жарьте на раскаленном масле;

Чтобы мясо было сочнее, маринуйте в сливочном масле, затем обжаривайте в духовке;

Вместо обычной муки, которая впитывает много масла в тесте можно использовать безглютеновую муку, например кукурузную или рисовую.

Кокосовое, оливковое и масло авокадо - одни из самых полезных масел. Кулинарные масла, содержащие высокое содержание полиненасыщенных жиров, гораздо менее прочные и образуют акриламид при высокой температуре. К ним относятся: масло канолы, масло с рисовых отрубей, масло виноградных косточек, соевое масло, кукурузное, подсолнечное.

Напомним ранее, мы писали, что медики дали украинцам советы, как избежать переедания во время праздничных застолий.

Также, Минздрав рассказал, как оставаться физически активными даже в холода и гололед.