Рождественский пост 2021-2022. Когда начинается, как подготовиться, питание по дням
В воскресенье, 28 ноября, у православных христиан начинается Рождественский пост.
Завершится он лишь спустя сорок дней 6 января, в четверг. А уже на следующий день верующие будут праздновать в храме и семейном кругу Рождество Христово.
Этот важный период в жизни каждого воцерковленного человека нужно провести достойно. Запрещается осуждать других, гнев, похоть, уныние. В дополнение Церковь определяет достаточно строгие ограничения в пище.
Наиболее "жесткие" дни - все среды и пятницы, когда допускается только сухоядение. В остальные дни запрещаются горячая пища без масла и рыба. Подробнее - в таблице ниже и нашем материале с постными рецептами.
К Рождественскому посту следует правильно подготовиться. Примерно за неделю до начала надо понемногу сокращать количество жиров и углеводов, отказаться от алкоголя и проводить больше времени в молитве.
В период Рождественского поста будут отмечаться ряд важных праздников. Среди них:
- 30 ноября – День преподобного Никона Радонежского,
- 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы,
- 7 декабря – День святой великомученицы Екатерины,
- 13 декабря – День святого апостола Андрея Первозванного,
- 17 декабря – День святой Варвары,
- 19 декабря – День святого Николая Чудотворца,
- 25 декабря - День святого Спиридона Тримифунтского,
- 6 января – Рождественский Сочельник.
При планировании новогоднего и рождественского досуга не забудьте обратиться к календарю. В нем рассказываем, как именно будем отдыхать и когда зимние каникулы в школах.