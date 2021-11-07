Рождественский пост 2021-2022 годов наступает в конце ноября

В воскресенье, 28 ноября, у православных христиан начинается Рождественский пост. 

Завершится он лишь спустя сорок дней 6 января, в четверг. А уже на следующий день верующие будут праздновать в храме и семейном кругу Рождество Христово

Этот важный период в жизни каждого воцерковленного человека нужно провести достойно. Запрещается осуждать других, гнев, похоть, уныние. В дополнение Церковь определяет достаточно строгие ограничения в пище. 

Наиболее "жесткие" дни - все среды и пятницы, когда допускается только сухоядение. В остальные дни запрещаются горячая пища без масла и рыба. Подробнее - в таблице ниже и нашем материале с постными рецептами

Рождественский пост 2021 питание по дням таблица

К Рождественскому посту следует правильно подготовиться. Примерно за неделю до начала надо понемногу сокращать количество жиров и углеводов, отказаться от алкоголя и проводить больше времени в молитве. 

В период Рождественского поста будут отмечаться ряд важных праздников. Среди них:

  • 30 ноября – День преподобного Никона Радонежского, 
  • 13 декабря – День святого апостола Андрея Первозванного, 
  • 17 декабря – День святой Варвары,
  • 25 декабря - День святого Спиридона Тримифунтского,

При планировании новогоднего и рождественского досуга не забудьте обратиться к календарю. В нем рассказываем, как именно будем отдыхать и когда зимние каникулы в школах

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.