В воскресенье, 28 ноября, у православных христиан начинается Рождественский пост.

Завершится он лишь спустя сорок дней 6 января, в четверг. А уже на следующий день верующие будут праздновать в храме и семейном кругу Рождество Христово.

Этот важный период в жизни каждого воцерковленного человека нужно провести достойно. Запрещается осуждать других, гнев, похоть, уныние. В дополнение Церковь определяет достаточно строгие ограничения в пище.

Наиболее "жесткие" дни - все среды и пятницы, когда допускается только сухоядение. В остальные дни запрещаются горячая пища без масла и рыба. Подробнее - в таблице ниже и нашем материале с постными рецептами.

К Рождественскому посту следует правильно подготовиться. Примерно за неделю до начала надо понемногу сокращать количество жиров и углеводов, отказаться от алкоголя и проводить больше времени в молитве.

В период Рождественского поста будут отмечаться ряд важных праздников. Среди них:

30 ноября – День преподобного Никона Радонежского,

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы,

7 декабря – День святой великомученицы Екатерины,

13 декабря – День святого апостола Андрея Первозванного,

17 декабря – День святой Варвары,

19 декабря – День святого Николая Чудотворца,

25 декабря - День святого Спиридона Тримифунтского,

6 января – Рождественский Сочельник.

При планировании новогоднего и рождественского досуга не забудьте обратиться к календарю. В нем рассказываем, как именно будем отдыхать и когда зимние каникулы в школах.