В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали, как избежать переедания во время праздничных застолий.

Об этом сообщает в четверг, 6 декабря, ЦОЗ при Минздраве Украины.

Выходные и праздники продолжаются, снова проходят застолья с большим количеством блюд и напитков. Очень часто такие обеды или ужины могут заканчиваться перееданием - когда, несмотря на ощущение сытости, вы едите дальше.

Переедание может привести к ощущению усталости, сонливости, дискомфорта или изжоги. Постоянное переедание и потребление большого количества быстро усваиваемых углеводов может привести к увеличению массы тела и ожирению. А эти состояния существенно увеличивают риск возникновения неинфекционных заболеваний.

Чтобы не переедать на праздники, в ЦОЗ рекомендуют:

Не есть целый день, а потом потреблять большие порции разных блюд за один раз – плохая идея. Лучше есть в течение дня или делать здоровые перекусы перед празднованием.

Когда составляете меню на праздники, пользуйтесь принципами тарелки здорового питания. Подайте к столу свежие овощи и фрукты, блюда с цельнозерновыми продуктами. Если готовите мясные блюда, используйте нежирное мясо птицы или приготовьте рыбное блюдо, а салаты заправляйте растительными маслами: оливковым, подсолнечным и т.п.

Ограничивайте потребление обработанных продуктов с большим содержанием жира, соли и сахара (соусы, копченые продукты, колбасы, пища быстрого питания), они могут стимулировать переедание.

Не отвлекайтесь во время еды. Некоторые семьи имеют привычку включать телевизор, когда вся семья за столом. Лучше избегать этой практики. Сосредотачивайтесь на самой еде, потребляйте ее медленно, обращайте внимание на вкус - это позволит лучше понять, наелись ли вы.

Пейте больше воды во время угощения. Предпочитайте напитки без сахара. Это может быть чай, кофе или натуральный сок, не содержащий сахара.

Следите за размерами тарелки. Если на столе много блюд, лучше есть их маленькими порциями и взять посуду меньшего размера или объема. Так вы сможете отведать больше разных блюд, но не переесть.

Не забывайте о физической активности. Она поможет вам использовать излишнюю энергию. Гуляйте по парку с семьей, катайтесь на санках и делайте утреннюю зарядку.

Медики рассказали, как не переедать во время застолий. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

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