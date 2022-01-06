Медики дали украинцам советы, как избежать переедания во время праздничных застолий
В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали, как избежать переедания во время праздничных застолий.
Об этом сообщает в четверг, 6 декабря, ЦОЗ при Минздраве Украины.
Выходные и праздники продолжаются, снова проходят застолья с большим количеством блюд и напитков. Очень часто такие обеды или ужины могут заканчиваться перееданием - когда, несмотря на ощущение сытости, вы едите дальше.
Переедание может привести к ощущению усталости, сонливости, дискомфорта или изжоги. Постоянное переедание и потребление большого количества быстро усваиваемых углеводов может привести к увеличению массы тела и ожирению. А эти состояния существенно увеличивают риск возникновения неинфекционных заболеваний.
Чтобы не переедать на праздники, в ЦОЗ рекомендуют:
- Не есть целый день, а потом потреблять большие порции разных блюд за один раз – плохая идея. Лучше есть в течение дня или делать здоровые перекусы перед празднованием.
- Когда составляете меню на праздники, пользуйтесь принципами тарелки здорового питания. Подайте к столу свежие овощи и фрукты, блюда с цельнозерновыми продуктами. Если готовите мясные блюда, используйте нежирное мясо птицы или приготовьте рыбное блюдо, а салаты заправляйте растительными маслами: оливковым, подсолнечным и т.п.
- Ограничивайте потребление обработанных продуктов с большим содержанием жира, соли и сахара (соусы, копченые продукты, колбасы, пища быстрого питания), они могут стимулировать переедание.
- Не отвлекайтесь во время еды. Некоторые семьи имеют привычку включать телевизор, когда вся семья за столом. Лучше избегать этой практики. Сосредотачивайтесь на самой еде, потребляйте ее медленно, обращайте внимание на вкус - это позволит лучше понять, наелись ли вы.
- Пейте больше воды во время угощения. Предпочитайте напитки без сахара. Это может быть чай, кофе или натуральный сок, не содержащий сахара.
- Следите за размерами тарелки. Если на столе много блюд, лучше есть их маленькими порциями и взять посуду меньшего размера или объема. Так вы сможете отведать больше разных блюд, но не переесть.
- Не забывайте о физической активности. Она поможет вам использовать излишнюю энергию. Гуляйте по парку с семьей, катайтесь на санках и делайте утреннюю зарядку.
Медики рассказали, как не переедать во время застолий. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины
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