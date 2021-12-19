В МОЗ Украины дали ряд советов, как избежать стресса при подготовке к новогодним праздникам.

Об этом сообщает в Facebook Минздрав Украины в воскресенье, 19 декабря.

В МОЗ рассказали, что праздники нередко сопровождаются стрессом, апатией и даже депрессивными настроениями.

Это можно объяснить рядом предпраздничных ожиданий, событий и планов, которыми обычно занят каждый из нас: составление праздничного меню, поиск подарков, организация развлечений для семьи в праздничные дни и многое другое. Ощутимо и финансовое бремя. А еще и нужно успеть завершить все дела на работе.

Стрессовости всей суматохе добавляет также пандемия COVID-19, потому что приходится беспокоиться о своем здоровье и здоровье близких и быть готовым срочно менять планы.

Также праздники могут быть непростым периодом года для людей, потерявших в этом году друзей или родных, поскольку сложно чувствовать праздничное настроение, когда вы без близкого человека.

Чтобы избежать стресса перед новогодними праздниками, в МОЗ рекомендуют:

Составьте список дел, которые вы планируете завершить.

Благодаря спискам удобно следить за временем и не загружать память дополнительной информацией. Напоминания - письменные или в мобильном устройстве - помогут не беспокоиться о том, что вы пропустите какую-либо задачу или опоздаете на важную встречу. Не давите на себя в желании создать идеальный праздник.

Благодаря спискам удобно следить за временем и не загружать память дополнительной информацией. Напоминания - письменные или в мобильном устройстве - помогут не беспокоиться о том, что вы пропустите какую-либо задачу или опоздаете на важную встречу. Не давите на себя в желании создать идеальный праздник. Сосредоточьтесь на традициях, которые делают праздничные дни особенными для вас.

Определите, сколько вы готовы потратить на организацию праздника и соблюдайте бюджет.

Побеспокойтесь о своем здоровье.

Посвятите праздничные дни себе: вовремя ложитесь спать, избегайте переедания и злоупотребления алкоголем, больше времени проводите на свежем воздухе, поддерживайте высокий уровень физической активности. Забота о себе поможет справиться со стрессовыми ситуациями. Ведь здоровье это не только отсутствие болезней и физических недостатков, но и состояние полного психического и социального благополучия.

Медики дали советы, как противостоять стрессу перед новогодними праздниками. Источник: Facebook/МОЗ Украины

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