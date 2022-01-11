Каждый год благодаря вакцинации в мире удается спасти от 2 до 3 миллионов детских жизней. Вакцинация в Украине проводится в соответствии с Национальным календарем прививок, который призван обеспечить полноценный иммунитет ребенка.

Об этом у себя на странице в Facebook напомнил Центр общественного здоровья Украины.

Это международная практика, поэтому в разных странах свой Национальный календарь прививок с учетом региональных особенностей. В нашей стране бесплатно вакцинироваться можно от десяти инфекционных заболеваний:

гепатит В;

туберкулез;

полиомиелит;

дифтерия;

кашель;

столбняк;

гемофильная инфекция;

корь;

краснуха;

эпидемический паротит.

Медики всегда рассказывают про график вакцинации и предупреждают о побочных эффектах, что является абсолютно нормальной реакцией организма. Если так случилось, что вы пропустили дозу прививки, не стоит паниковать. Пропуск на вакцинацию не означает, что нужно сначала начинать всю серию вакцинации.

В Украине вакцины от этих 10 болезней закупаются государством и поэтому для граждан делаются бесплатно. Вакцины можно делать в государственных и частных медицинских учреждениях. Все вакцины, которые используются в Украине, безопасны, зарегистрированы и разрешены к применению.

Вакцинация - одна из главных составляющих общественного здоровья. Невакцинированные дети подвержены риску заразиться, тяжело заболеть, а иногда и умереть от последствий. Большая часть заболеваний в календаре прививок стала незаметной благодаря вакцинации.

Напомним ранее, "Страна" рассказала, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не проводить поголовную вакцинацию детей и подростков от коронавируса, поскольку они менее остальных подвержены тяжелому течению COVID-19.

Также ранее, мы писали, что в Украине начинают массовую вакцинацию от коронавируса подростков от 12 до 18 лет. Власти на местах уже формируют мобильные бригады, которые будут ездить по школам и прививать детей.