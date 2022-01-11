Зимой, когда солнечных дней становится все меньше, мы часто не задумываемся о защите кожи. Конечно, сила ультрафиолетового излучения зимой меньше, однако риск рака кожи от этого меньше не становится.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказал Центр общественного здоровья Украины.

Пребывание под влиянием ультрафиолетового излучения создает опасность в течение всего года, ведь влияние солнечного света накапливается. Поэтому, чем раньше начнется профилактика, тем лучше.

UVB-лучи, наиболее сильные летом, они часто являются причиной солнечных ожогов. Тем не менее, они могут повреждать кожу и в холодное время года. Снег отражает до 80% ультрафиолетового излучения, поэтому солнечные лучи попадают на кожу дважды, что увеличивает риск развития рака и старения кожи.

UVA-лучи постоянны в течение всего года. Они могут проникать через облака и туман, а также стекло. Когда зимой ярко светит солнце, они могут негативно влиять на кожу, даже в помещении.

Для того. чтобы защитить свою кожу в течении года, нужно:

Несмотря на то, что в одиночные солнечные дни зимой хочется побыть на улице побольше, следует все же избегать солнечного света, оставайтесь в помещении, особенно когда солнце светит сильнее всего с 10:00 до 16:00.

На части тела, не покрытые одеждой, обязательно наносите солнцезащитный крем (SPF не менее 30). Внимательно читайте инструкцию, наносите крем регулярно, чтобы поддерживать защиту. Если у вас чувствительная кожа или аллергия, обратитесь к семейному врачу или дерматологу. Врач может посоветовать крем, который подойдет именно вам.

Носите солнцезащитные очки со 100% защитой от ультрафиолетового излучения.

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