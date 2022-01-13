В декабре 2021 года в Украине официально зарегистрировано 1338 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 345 пациентов диагностирован СПИД, а 164 человека от него скончались. Такие данные приводит Центр общественного здоровья при Минздраве.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в декабре 2021 года (без учета данных АР Крым с 2014 года и частей территорий Донецкой и Луганской областей с 2015 года):

гетеросексуальный – 848;

гомосексуальный – 32;

парентеральный – 449;

вертикальный - 206**;

неизвестный – 2.

** Большинство из них (около 98%) после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции.

Медики напоминают, что вирус иммунодефицита человека передается через кровь, сперму, грудное молоко. Также во время полового контакта, беременности и родов.

Один из видов профилактики - избегать потенциально опасных ситуаций. Однако существуют еще и другие способы профилактики ВИЧ:

Доконтактная профилактика ВИЧ (ГКП). Вместе с презервативами человек, принимающий ГКП, имеет более 99% защиты от передачи ВИЧ половым путем. ГКП принимают ежедневно по одной таблетке или по схеме 2+1+1 (только для мужчин, практикующих секс с мужчинами).

Постконтактная профилактика ВИЧ (ПКП). ПКП необходимо начать как можно скорее в первые часы и не позднее 72 часов после вероятного контакта с ВИЧ. Обычно курс длится 28 дней.

Лечение как профилактика. Человек, живущий с ВИЧ и проходящий лечение антиретровирусной терапией (АРТ), со временем будет иметь уровень вирусной нагрузки менее 40 копий РНК/мл. Это делает ВИЧ неопределяемым, а значит, не передаваемым. Принимать АРТ нужно каждый день и пожизненно.

А также не забывайте регулярно тестироваться на ВИЧ и начните со своим партнером или партнершей разговор о вашем ВИЧ-статусе, если вы до сих пор этого не сделали, напомнили в Минздраве.

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