Избыточный вес и ожирение значительно увеличивают риск развития многих неинфекционных заболеваний, среди них: рак, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа и другие заболевания.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Определить, в норме ли ваш вес, поможет индекс массы тела (ИМТ). Это оптимальный показатель для оценки размеров тела (веса и роста) и рисков для здоровья. Есть простая формула, которая поможет определить этот показатель: ИМТ = вес (кг)/рост в квадрате (м).

На наличие лишнего веса указывают показатели от 25,0 до 29,9, если у вас ожирение, показатель будет ≥30,0.

Советы для нормализации веса:

Ограничьте употребление обработанных продуктов, содержащих соль, сахар, жиры, откажитесь от сладких калорийных напитков;

Уменьшите размер порции пищи, одновременно увеличьте долю растительных продуктов овощей, бобовых, целых злаков и фруктов;

Ежедневно занимайтесь физической активностью умеренной интенсивности в течение 45-60 мин в день;

Соблюдайте полноценный режим питания с обязательным ежедневным завтраком;

Спите ночью, минимум восемь часов;

Регулярно контролируйте свой вес и окружность талии, по крайней мере, один раз в неделю.

Если вам не удается самостоятельно похудеть, обратитесь к своему семейному врачу.

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