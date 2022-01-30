Медики дали украинцам советы для нормализации собственного веса
Избыточный вес и ожирение значительно увеличивают риск развития многих неинфекционных заболеваний, среди них: рак, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа и другие заболевания.
Об этом у себя на странице в Facebook сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Определить, в норме ли ваш вес, поможет индекс массы тела (ИМТ). Это оптимальный показатель для оценки размеров тела (веса и роста) и рисков для здоровья. Есть простая формула, которая поможет определить этот показатель: ИМТ = вес (кг)/рост в квадрате (м).
На наличие лишнего веса указывают показатели от 25,0 до 29,9, если у вас ожирение, показатель будет ≥30,0.
Советы для нормализации веса:
- Ограничьте употребление обработанных продуктов, содержащих соль, сахар, жиры, откажитесь от сладких калорийных напитков;
- Уменьшите размер порции пищи, одновременно увеличьте долю растительных продуктов овощей, бобовых, целых злаков и фруктов;
- Ежедневно занимайтесь физической активностью умеренной интенсивности в течение 45-60 мин в день;
- Соблюдайте полноценный режим питания с обязательным ежедневным завтраком;
- Спите ночью, минимум восемь часов;
- Регулярно контролируйте свой вес и окружность талии, по крайней мере, один раз в неделю.
Если вам не удается самостоятельно похудеть, обратитесь к своему семейному врачу.
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