Ведущий фармацевт британской медкомпании medino Джулия Геррини заявила, что рак легких можно диагностировать на ранней стадии и своевременно обратиться за помощью к врачу. Так, кожные симптомы помогают определить онкологию.

Об этом пишет Express.

Медик рассказала, что состояние кожи изменяется не так часто при раке легких. Однако, подобные признаки проявляются как последствия распространения онкологии на другие органы или побочные эффекты от лечения. Она назвала способ определить заболевание по шести кожным симптомам и призвала за ними наблюдать.

"Кожные симптомы могут включать более легкое появление синяков на коже, появление приподнятых пятен, желтоватый цвет кожи, усиление зуда, появление сыпи вокруг глаз и регулярное покраснение на одной половине лица", - объяснила Геррини.

Фармацевт добавила, что сухость кожи или зуд не всегда свидетельствуют о наличии онкологии. Однако более частные признаки заболевания (кашель с кровью или одышка, например) должны стать причиной визита к врачу. Геррини напомнила, что ранняя диагностика увеличивает вероятность выздоровления от рака.

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