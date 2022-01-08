Британская врач-гематолог Ширин Кассам рассказала о пользе веганской диеты, которую также называют "январской", для предупреждения от онкологии.

По словам медика продукты, подходящие для веганов, а также фрукты, овощи, бобовые, орехи и зерновые, богаты витаминами, минералами, фитонутриентами и клетчаткой, благодаря чему снижают риск воспаления и стресса, а также препятствуют образованию гормонов роста.

"Следовательно они воздействуют на основные механизмы, которые генерируют раковые клетки", — цитирует Кассам Express.

Врач посоветовала также отказаться от красного мяса и молочных продуктов, чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний.

Ширин Кассам привела данные исследования оксфордских ученых, согласно которому веганы имеют на 19% меньший риск появления рака.

При этом медик указала, что некоторые положительные последствия перехода на растительное питание начинают проявляться практически сразу, другие можно ощутить спустя несколько недель. Также снижается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и других болезней.

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