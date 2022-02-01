В 2021 году уровень охвата прививками детей против полиомиелита был 80%. Из-за того, что в последние годы уровень охвата прививками против полиомиелита не превышал в сумме 80%, в стране накопилась критическая масса детей без иммунного ответа к полиовирусу, которую можно приобрести только благодаря вакцинации.

Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины.

В октябре 2021 года в Украине зафиксировали первый случай полиомиелита в Ровенской области. А уже в январе этого года сообщили о втором случае острого дряблого паралича у ребенка из Закарпатья, вызванного тем же типом полиовируса.

Самый низкий уровень охвата прививками в Одесской (70%), Закарпатской (69,8%), Львовской (64,8%) областях. Самый высокий - в Сумской (92%), Николаевской (91,9%) областях, г. Киеве (96%).

В Украине дети до 6 лет, которые не получили или пропустили прививку против полиомиелита в опасности. Чтобы предоставить каждому ребенку индивидуальную защиту от инфицирования полиовирусом, от 1 февраля 2022 начинается кампания иммунизации против полиомиелита.

На первом этапе будут вакцинировать детей, пропустивших одну из первых прививок (в 2 и 4 месяца) или не получивших их вовсе. Будут прививать инактивированной вакциной ИПВ (инъекциями).

Ранее мы писали, что в Украине усиливают эпидемиологический надзор за острыми вялыми параличами (ОВП) у детей, чтобы выявлять больше случаев полиомиелита.