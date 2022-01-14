В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали об опасности полиомиелита и привели схему вакцинации против этой опасной болезни.

Об этом сообщает в Facebook в четверг, 13 января, ЦОЗ при Минздраве Украины.

"Сейчас мы крайне редко видим вокруг себя людей, живущих с последствиями полиомиелита, и все это из-за сделанной когда-то прививки. Но недуг вернулся в Украину! Полиомиелит (полио) – это очень опасное заболевание. Он приводит к полиовирусу, который поражает нервную систему и может привести к неизлечимому параличу. В тяжелых случаях он приводит к смерти", - рассказали в ЦОЗ.

В ЦОЗ добавили, что если вирус попадет на бытовые предметы или игрушки, то непривитый ребенок инфицируется. Как правило, инфицирование начинается с грязных рук, через них и попадает в рот. После этого размножается в кишечнике. Вирус может жить в зараженной слюне или кале инфицированного ребенка в течение многих недель. С опорожнением инфицированного малыша вирус заражает воду и распространяется дальше.

В ЦОЗ пояснили, что лекарства против полиомиелита не существует. Но его можно предотвратить с помощью прививки. Схема прививок такова:

1 доза - в 2 месяца;

2 доза - в 4 месяца;

3 доза - в 6 месяцев;

4 доза - в 18 месяцев;

5 доза - в 6 лет;

6 доза - в 14 лет.

В ЦОЗ подытожили, что всего шесть доз вакцины формируют иммунитет к полиомиелиту до конца жизни.

Опасность полиомиелита и график прививок. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине ужесточат эпидемиологический надзор над детьми, чтобы выявлять больше случаев полиомиелита.

Также мы писали, что ученые обнаружили пользу вакцины от полиомиелита для защиты от коронавируса.