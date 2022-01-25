В МОЗ объявили, что с 1 февраля в Украине начинается кампания по прививке детей от полиомиелита. Она будет проходить в рамках Плана реагирования на вспышку полиомиелита в Украине среди детей.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины у себя на странице в Facebook.

План предусматривает 2 этапа:



Этап 1. Кампания прививки вакциной инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет, не получивших необходимое количество доз в соответствии с Национальным календарем прививок. Продлится с 1 февраля три недели. Это необходимо для защиты детей от инфицирования. В рамках этого этапа прививки должны получить около 140 тысяч детей.

Этап 2. В рамках которого будут прививаться вакциной оральной полиовакциной (ОПС) всех детей в возрасте до 6 лет, даже если у них все необходимые прививки в соответствии с Национальным календарем. Это необходимо для защиты детей от инфицирования и остановки циркуляции вируса. За этот этап планируется охватить 540-550 тысяч детей. Даты проведения будут объявлены заранее.

Получить прививку можно бесплатно у вашего семейного врача или в ближайшей амбулатории.

Напомним ранее, мы рассказали, что в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали об опасности полиомиелита и привели схему вакцинации против этой опасной болезни.

Также мы писали, что в Украине ужесточат эпидемиологический надзор над детьми, чтобы выявлять больше случаев полиомиелита.