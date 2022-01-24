В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины подтвердили еще один случай заболевания полиомиелитом. На этот раз тесты показали полиовирус у ребенка из Закарпатской области.

Первый подтвержденный случай опасного заболевания зарегистрировали осенью прошлого года в Ровенской области.

Об этом сообщает в Facebook МОЗ Украины в понедельник, 24 января.

В МОЗ рассказали, что у ребенка зафиксировали ослабление двигательной активности мышц ног.

По словам мамы малыша, они отказались от вакцинации, поэтому ребенок не был привит. В настоящее время идет эпидемиологическое расследование возможного источника инфекции.

По данным МОЗ, это уже второй подтвержденный случай полиомиелита второго типа в Украине. Первый случай подтвердили у 17-месячной девочки из Ровенской области, ребенок также был невакцинирован из-за отказа родителей.

В МОЗ напомнили, что лекарства от полиомиелита не существует. Единственным способом защитить ребенка от неизлечимого паралича является курс прививок.

Медики подтвердили еще один случай полиомиелита в Украине. Источник: Facebook/МОЗ Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в Ровенской области нашли полиомиелит у семерых детей из семьи антипрививочников.

Также мы писали, что в Ровенской области после обнаружения полиомиелита у семерых детей из семьи антипрививочников не привитых от этой болезни школьников не будут пускать на занятия. Также не получившим прививки детям запретят посещать детские сады.