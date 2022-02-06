Медики рассказали украинцам как уменьшить влияние рабочего стресса на свою жизнь
Если вы чувствуете определенное напряжение при выполнении рабочих заданий, особенно, когда "горят" дедлайны, это нормально. Однако когда стресс через работу становится хроническим и влияет на вашу повседневную жизнь, начинаются проблемы.
Об этом в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины.
Регулярные сообщения в рабочих чатах, звонки от коллег в выходные могут смущать и способствовать постоянному ощущению тревоги и напряжения, влиять на физическое и эмоциональное самочувствие.
Вот советы, как минимизировать рабочий стресс и уменьшить его влияние на вашу повседневную жизнь:
- Важно осознать, как стресс влияет на вашу жизнь, если в конце рабочего дня вы чувствуете себя эмоционально истощенными и без настроения, обратите на это внимание.
- Записывайте стрессовые ситуации, это может помочь выявить, что вас беспокоит, попытайтесь вести дневник в течение 1 недели, чтобы отследить триггер и вашу реакцию на него.
- Обязательно находите свободные минуты только для себя, делайте перерывы в работе. Важно не проверять рабочую почту и отключать телефоны вечером, когда вы отдыхаете.
- Учитесь тайм менеджменту, сначала попытайтесь определить приоритетные задачи: составьте список и разделите их по важности.
- Сбалансируйте работу и личную жизнь. Если вы в доступе круглосуточно, это быстро истощит вас. Важно установить четкие границы между работой и домом.
- Вовремя ходите в отпуск. Возможность "отключиться" от обязанностей хорошая возможность отдохнуть и расслабиться, для этого не обязательно ездить куда-нибудь далеко.
- Поговорите со своим руководством. В спокойной атмосфере обсудите ваше чувство перегруженности сложными задачами.
- Умейте отпустить перфекционизм, нам иногда бесконечно хочется усовершенствовать наши отчеты и презентации, однако важно вовремя остановиться. Не принимайте лично неудачи или ошибки.
- Воздержитесь от сплетен, конфликты на рабочем месте могут повлиять на ваше эмоциональное самочувствие.
- Изучите практики релаксации и выполняйте их, успокоиться во время стрессовой ситуации могут помочь дыхательные упражнения, медитации, прогулки вблизи офиса и т.д.
- Обратитесь за консультацией к специалисту.
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