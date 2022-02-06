Рабочий стресс способствует постоянному ощущению тревоги и напряжения, влияет на физическое и эмоциональное самочувствие. Фото: Страна

Если вы чувствуете определенное напряжение при выполнении рабочих заданий, особенно, когда "горят" дедлайны, это нормально. Однако когда стресс через работу становится хроническим и влияет на вашу повседневную жизнь, начинаются проблемы.

Об этом в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины.

Регулярные сообщения в рабочих чатах, звонки от коллег в выходные могут смущать и способствовать постоянному ощущению тревоги и напряжения, влиять на физическое и эмоциональное самочувствие.

Вот советы, как минимизировать рабочий стресс и уменьшить его влияние на вашу повседневную жизнь:

  • Важно осознать, как стресс влияет на вашу жизнь, если в конце рабочего дня вы чувствуете себя эмоционально истощенными и без настроения, обратите на это внимание.
  • Записывайте стрессовые ситуации, это может помочь выявить, что вас беспокоит, попытайтесь вести дневник в течение 1 недели, чтобы отследить триггер и вашу реакцию на него.
  • Обязательно находите свободные минуты только для себя, делайте перерывы в работе. Важно не проверять рабочую почту и отключать телефоны вечером, когда вы отдыхаете.
  • Учитесь тайм менеджменту, сначала попытайтесь определить приоритетные задачи: составьте список и разделите их по важности.
  • Сбалансируйте работу и личную жизнь. Если вы в доступе круглосуточно, это быстро истощит вас. Важно установить четкие границы между работой и домом.
  • Вовремя ходите в отпуск. Возможность "отключиться" от обязанностей хорошая возможность отдохнуть и расслабиться, для этого не обязательно ездить куда-нибудь далеко.
  • Поговорите со своим руководством. В спокойной атмосфере обсудите ваше чувство перегруженности сложными задачами.
  • Умейте отпустить перфекционизм, нам иногда бесконечно хочется усовершенствовать наши отчеты и презентации, однако важно вовремя остановиться. Не принимайте лично неудачи или ошибки.
  • Воздержитесь от сплетен, конфликты на рабочем месте могут повлиять на ваше эмоциональное самочувствие.
  • Изучите практики релаксации и выполняйте их, успокоиться во время стрессовой ситуации могут помочь дыхательные упражнения, медитации, прогулки вблизи офиса и т.д.
  • Обратитесь за консультацией к специалисту. 

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