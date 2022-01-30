В ЦОЗ назвали главные критерии при выборе продуктов питания. Фото: pixabay

Мы часто покупаем продукты в супермаркетах. Большую часть корзины занимают не овощи и фрукты, а упакованные продукты, и к сожалению, мы не всегда знаем на что следует обращать внимание при выборе продуктов и как читать этикетки на них.

Об этом рассказал Центр общественного здоровья Украины у себя на странице в Facebook.

Вот главные критерии выбора:

  • Дата выпуска, срок годности и условия хранения. Банально, но когда вы в последний раз это делали? Можно купить полезное сырое масло, но из-за неправильного хранения, потерять большинство полезных компонентов.
  • Состав, важно, чтобы количество компонентов не превышало количество Е (пищевых добавок) на этикетке. Но, не все E вредны, так маркируют красители, загустители, консерванты, усилители вкуса и аромата, разрыхлители и т.д..
  • Соль, ее могут содержать даже не соленые на вкус продукты. Поэтому обращайте внимание, сколько чего содержится в составе.
  • Энергетическая ценность. Другими словами, сколько калорий, белков, жиров и углеводов содержит этот продукт на 100 грамм или на порцию. Это важно, если у вас есть определенные ограничения или вы выбираете между несколькими видами одного продукта.
  • Без глютена и без лактозы, такие заметки не означают большей пользы. Эти продукты предназначены для тех, кто страдает от непереносимости этих компонентов. То же касается отметок "био", "эко", которые могут свидетельствовать о маркетинговых спекуляциях на здоровом образе жизни.
  • Контактные данные производителя. Государственные стандарты обязывают всех производителей указывать свои контакты, номера телефонов и адрес, чтобы в случае каких-либо проблем потребитель смог к ним обратиться. Если же продукт импортный, то такая информация должна быть на языке страны-импортера.

Будьте осторожны и читайте этикетки, это точно не будет лишним.

скрин с Facebookфото с Facebook

Ранее мы писали, что медики рассказали украинцам, как влияет на самочувствие время проведенное перед экраном.

Также мы рассказали, что медики напомнили украинцам, как правильно принимать антибиотики.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться