Мы часто покупаем продукты в супермаркетах. Большую часть корзины занимают не овощи и фрукты, а упакованные продукты, и к сожалению, мы не всегда знаем на что следует обращать внимание при выборе продуктов и как читать этикетки на них.

Об этом рассказал Центр общественного здоровья Украины у себя на странице в Facebook.

Вот главные критерии выбора:

Дата выпуска, срок годности и условия хранения. Банально, но когда вы в последний раз это делали? Можно купить полезное сырое масло, но из-за неправильного хранения, потерять большинство полезных компонентов.

Состав, важно, чтобы количество компонентов не превышало количество Е (пищевых добавок) на этикетке. Но, не все E вредны, так маркируют красители, загустители, консерванты, усилители вкуса и аромата, разрыхлители и т.д..

Соль, ее могут содержать даже не соленые на вкус продукты. Поэтому обращайте внимание, сколько чего содержится в составе.

Энергетическая ценность. Другими словами, сколько калорий, белков, жиров и углеводов содержит этот продукт на 100 грамм или на порцию. Это важно, если у вас есть определенные ограничения или вы выбираете между несколькими видами одного продукта.

Без глютена и без лактозы, такие заметки не означают большей пользы. Эти продукты предназначены для тех, кто страдает от непереносимости этих компонентов. То же касается отметок "био", "эко", которые могут свидетельствовать о маркетинговых спекуляциях на здоровом образе жизни.

Контактные данные производителя. Государственные стандарты обязывают всех производителей указывать свои контакты, номера телефонов и адрес, чтобы в случае каких-либо проблем потребитель смог к ним обратиться. Если же продукт импортный, то такая информация должна быть на языке страны-импортера.

Будьте осторожны и читайте этикетки, это точно не будет лишним.

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