Вакцинация в Украине проводится в соответствии с Национальным календарем прививок, который призван обеспечить полноценный иммунитет ребенка. Второй год подряд в Украине сохраняется стабильный охват плановыми прививками детей на уровне 80%, но этого оказалось недостаточно для безопасности общественного здоровья.

Об этом сообщает в Facebook в четверг, 27 января, ЦОЗ при Минздраве Украины.

В октябре 2021 года в Украине зафиксировали вспышку полиомиелита, а уже в январе 2022 года обнаружили второй случай заболевания. К тому же остается значительный спад в вакцинации против дифтерии и столбняка среди детей 6, а также взрослых.

Сегодня, когда разговоры ведутся только о вакцинации от COVID-19, важно не забывать о рутинной иммунизации детей по возрасту. Вакцинация во время пандемии COVID-19 безопасна. Любые прерывания плановой иммунизации даже на короткий период приводят к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций.

ЦОЗ призывает родителей наверстать пропущенные прививки по возрасту, осознавать и сопоставлять риски и преимущества вакцинации. Современные вакцины безопасны и эффективны и способны защитить каждого человека от инфекционных заболеваний, осложнения от которых могут стоить жизни.

Напомним ранее, мы рассказали, что в МОЗ объявили, что с февраля в Украине начинается кампания прививок от полиомиелита.

Также мы писали, что медики опубликовали календарь прививок для детей в Украине.