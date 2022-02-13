В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали, как правильно питаться людям, которые заболели туберкулезом.

Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины в понедельник, 7 февраля.

"Питание при туберкулезе – каким оно должно быть? Здесь без сенсаций: человеку с туберкулезом, как и любому другому, нужно здоровое сбалансированное питание. Но расход энергии при туберкулезе больше на 14%, поэтому наилучшим вариантом является коррекция рациона врачом. В вашем случае хорошее питание это тоже составляющая выздоровления", - рассказали в ЦОЗ.

Для правильного и сбалансированного питания при туберкулезе медики дали следующие советы:

уменьшить количество пищевых продуктов, имеющих низкую питательную ценность, таких как хлеб и картофель;

увеличить количество овощей и фруктов;

увеличить количество пищевых продуктов с высоким содержанием белка, в частности животного белка;

использовать общие рекомендации по здоровому питанию.

В том, какое разнообразие продуктов выбрать, лучше ориентироваться с учетом собственных финансовых возможностей и советов врача (чтобы исключить аллергию или индивидуальную непереносимость продуктов).

Ранее мы писали, что в МОЗ назвали число заболевших туберкулезом украинцев в декабре прошлого года.

Также "Страна" сообщала, что в МОЗ назвали главные отличия коронавируса от туберкулеза.