Печень выполняет около 500 важных функций. В частности, регулирует уровень холестерина, производит желчь, помогающую усваивать жиры, регулирует поступление необходимых витаминов и минералов, таких как железо и медь. Она синтезирует, сохраняет и обеспечивает организм глюкозой, когда нет других источников энергии, регулирует уровень гормонов. Печень способна бороться с инфекциями и отфильтровывать вредные вещества из крови.

Об этом сообщает ЦОЗ при Минздраве Украины на своей странице в Facebook.

Если ваша печень перестанет работать, токсины будут скапливаться, вы не сможете переваривать пищу, а лекарство никогда не выведется из вашего тела. На самом деле без печени мы бы и недели не смогли прожить.

Чтобы избежать заболеваний печени, следуйте таким советам:

Не употребляйте алкоголь, риск возникновения заболеваний печени возрастает с количеством употребляемого алкоголя;

Поддерживайте здоровый вес, это одна из лучших вещей, которую вы можете сделать для печени, и своего тела в целом;

Питайтесь здоровой пищей;

Будьте физически активными;

Избегайте рискованного поведения и профилактируйте вирусные гепатиты А, В и С;

Сделайте прививку от вирусного гепатита В и А;

Практика безопасного секса;

Мойте руки;

Не делитесь средствами личной гигиены;

Используйте только стерилизованные инструменты для тату и пирсинга;

Вовремя обращайтесь к семейному врачу и регулярно проходите профилактические осмотры;

Регулярно тестируйте вирусные гепатиты В и С;

Употребляйте лекарства ответственно, всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем принимать какие-либо лекарства.

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