В Нью-Йорке врачам удалось вылечить пациентку от ВИЧ-инфекции. Она стала четвертым человеком в мире, излечившимся от вируса иммунодефицита человека.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Пациентка - женщина средних лет, у нее также была обнаружена лейкемия через четыре года после выявления у нее ВИЧ, сообщает газета.

Женщине пересадили стволовые клетки ее родственника с редкой генетической мутацией, препятствующей размножению вируса, а также провели переливание пуповинной крови от новорожденного. После этого, с октября 2020 года, она не проходит антиретровирусную терапию, и в ее теле до сих пор не появились никакие признаки инфекции.

Медики отмечают, что риск повторного появления ВИЧ существует, однако относительно этого случая они настроены оптимистично.

Напомним, летом 2020 года ученые заявили о третьем на планете человеке, которого удалось вылечить от ВИЧ. Речь идет о мужчине из Бразилии.

Также мы писали о том, что в 2020 году 54-летний житель США Тимоти Рэй Браун, которого считают первым в мире человеком, поборовшим ВИЧ, умер от рака.