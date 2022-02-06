Женщина из ЮАР болела СOVID-19 с января по ноябрь 2021 года. За это время вирус накопил в ее организме 21 мутацию.

Об этом говорят результаты исследования Университета Стелленбоса и Университета Квазулу-Натала, о которых сообщает Bloomberg.

Изначально 22-летняя женщина заразилась "бета"-штаммом коронавируса. В качестве лечения она начала пить препараты, используемые при ВИЧ, после чего ее иммунная система вскоре укрепилась. В итоге жительница ЮАР победила ковид спустя шесть-девять недель.

"Этот случай, как и другие предыдущие, описывает потенциальный путь появления новых вариантов коронавируса", - сделали вывод ученые, подчеркнув, что это пока является гипотезой.

Исследование дополняет доказательства того, что коронавирус может быстро мутировать, если он находится у людей с ослабленным иммунитетом, например, у тех, кто не принимает лекарства для лечения ВИЧ, и это может привести к развитию новых вариантов. "Бета"-вариант, которым была заражена женщина, был обнаружен в Южной Африке, как и "омикрон".

В Южной Африке фиксируют больше всего случаев ВИЧ. По данным Bloomberg, из 60 миллионов населения у 8,2 миллионов есть вирус иммунодефицита человека.

Ранее "Страна" сообщала, что в Нидерландах нашли новый вариант ВИЧ, который быстро приводит к развитию СПИДа.

Также мы писали, что в пяти африканских странах нашли новый подвид штамма "омикрон".