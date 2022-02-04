В Нидерландах обнаружили новый вариант вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Этот вариант под названием VB отличается высокой вирулентностью (то есть способностью вызвать заболевание) и заразностью.

Находка была сделана во время исследования. проведенного международной группой ученых. Их выводы опубликованы в журнале Science.

Вариант VB был выявлен у 17 человек еще в конце 2018 года в рамках международного проекта Beehive по отслеживанию образцов вируса иммунодефицита из стран Европы и из Уганды. 15 из зараженных этим вариантом оказались из Нидерландов, один человек - из Швейцарии и еще один - из Бельгии. Затем ученые проанализировали данные еще 6,7 тысяч ВИЧ-инфицированных в Нидерландах и обнаружили 92 случая заражения VB в стране. Таким образом, общее число носителей этого варианта вируса достигло 109.

Исследователи выяснили, что у людей, инфицированных VB, вирусная нагрузка (концентрация вирусных частиц в плазме крови) приблизительно в четыре раза выше, чем обычно при ВИЧ, а их иммунитет снижается в два раза быстрее, что подвергает их риску развития СПИДа уже в течение 2–3 лет.

Однако вариант VB, полагают ученые, не представляет угрозы для общественного здравоохранения, поскольку антиретровирусная терапия, применяемая при ВИЧ-инфекции, эффективно борется с ним.

"Наихудшим сценарием было бы появление варианта, который сочетает в себе высокую вирулентность, высокую трансмиссивность и резистентность к лечению. Обнаруженный нами вариант обладает только первыми двумя", - заверил один из авторов исследования Крис Ваймант.

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