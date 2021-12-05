Федеральный Верховны суд Бразилии открыл уголовное производство из-за публичных высказываний президента Жаира Болсонару, который заявил, что вакцина от коронавируса способна повысить вероятность инфицирования СПИДом.

Об этом сообщает телеканал BBC.

Заявления, которые он сделал в октябре на прямой трансляции в Facebook и YouTube привели к блокировке аккаунтов в соответствии с политикой фейковых новостей.

Президент утверждал, что, "согласно сообщениям, у людей, полностью привитых против COVID-19, синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) развивается гораздо быстрее, чем ожидалось". Это утверждение было категорично отвергнуто учеными и медицинскими экспертами.

В ответ на доказательства, президент утверждал, что он просто процитировал статью в журнале

Болсонару уже высказывал свои сомнения касательно эффективности вакцин. В отношении его уже проводится отдельное расследование.

Группа "офис ненависти", известная в местных СМИ, распространяет ложные заявления о пандемии и призывает к военному перевороту, который даст господину Болсонару, полноценную власть над управлением страной.

В ходе расследования деятельности этой группы были арестованы несколько сторонников президента, один из них глава партии труда Роберто Джефферсон.

Напомним, что в июле этого года тест Болсонару на наличие нового коронавируса дал положительный результат.

В конце сентября президента Бразилии не пустили в ресторан Нью-Йорка из-за отсутствия прививки от коронавируса.