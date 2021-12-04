В Украине после трехдневного роста заболеваемость коронавирусом немного пошла на спад. В течение прошлых суток ковид выявили у 13 206 украинцев.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Facebook утром в субботу, 4 декабря.

Среди 13 206 новых пациентов с коронавирусом 1 196 детей и 200 медиков. В течение прошлых суток, по информации ведомства, в больницы с Covid-19 попали 2 764 человека. 436 случаев болезни вчера оказались летальными. Выздоровели 22 765 украинцев.

За сутки в Украине, по информации Минздрава, сделали 216 129 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 75 557 украинцев, вторую - 140 572 человека.

В Минздраве отчитались, что с начала вакцинальной кампании привито 13 685 627 человек, из них получили первую дозу – 13 685 625 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 690 062 человека. В общей сложности проведено 25 375 687 прививок.

За все время пандемии в Украине выявили уже 3 490 855 случаев коронавируса. Выздоровел 3 041 385 человек. Число летальных случаев достигло 88 002.

Напомним, "Страна" писала о том, что из-за нового штамма коронавируса "омикрон" в Украину запретили въезд иностранцев и лиц без гражданства из восьми стран Южной Африки.

Также мы сообщали, что недавно глава Минздрава Виктор Ляшко не исключил повторение в Украине тотального карантина, как весной 2020 года.