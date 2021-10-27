Спецкомиссия сената Бразилии одобрила обвинения против президента Жаира Болсонару в многочисленных преступлениях, связанных с коронавирусом. Это следует из итогов голосования.

Болсонару обвиняют в эпидемии со смертельными исходами, нарушении санитарных мер, шарлатанстве, подстрекательстве к преступлению, фальсификации документов, нерациональном использовании госсредств, должностном преступлении, преступлении против человечности, нарушении социальных прав, геноциде коренных народов и другое.

"Болсонару стал лицом правого подхода к пандемии, который включает отказ от вакцин и масок, сопротивление карантинам и другим мерам. Согласно отчету сената, он несет личную ответственность за половину из 600 000 смертей в стране", - говорилось на заседании.

В списке обвиняемых также фигурируют трое детей президента, действующие и бывшие министры, федеральные депутаты и бизнесмены.



Отчет комиссии сената направлен в судебные органы, которые могут подавать жалобы на Болсонару и остальных лиц в генпрокуратуру, прокуратуру штата и Международный уголовный суд в Гааге.

Дополнительно сенаторы попросили суд и прокуратуру заблокировать аккаунты Болсонару в соцсетях. А именно в Google, Facebook, Twitter, YouTube и Instagram.

Процедура завершилась минутой молчания в память о 606 тысячах смертей от коронавируса в Брализилии.

Напомним, Жаир Болсонару вместе с согражданами митинговал за отмену карантинных ограничений.

В конце сентября президента Бразилии не пустили в ресторан Нью-Йорка из-за отсутствия прививки от коронавируса.