В пяти африканских странах выявлен подвид коронавирусного штамма "омикрон", который очень сложно обнаружить. Вариант получил название "стелс-омикрон".

Об этом сообщает "РИА-Новости" в четверг, 3 февраля, со ссылкой на заявление на брифинге старшего научного сотрудника подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африканском регионе Никси Гумеде-Молетси.

"Из трех подвидов штамма "омикрон" мы знаем подвиды ВA.1, ВА.2 и ВA.3. На данный момент у нас большое количество случаев подвида ВА.1. Другой подвид "омикрона" ВА.2, известный как "стелс" подвид, выявлен в пяти странах - в Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР", - сказала сотрудник ВОЗ.

По ее словам, несмотря на то, что количество случаев заражения подвидом ВА.2 значительно ниже, чем подвидом ВА.1, ситуация вызывает озабоченность у регионального бюро по причине того, что тесты даже в лабораториях не всегда распознают подвид ВА.2, так как зачастую у него отсутствует определенные критерии, характерные для штамма "омикрон".



Представители африканского отделения ВОЗ добавили, что африканским странам не хватает по меньшей мере 1,29 миллиарда долларов для финансирования распределения вакцин от COVID-19.

При этом, несмотря на низкий уровень вакцинации населения, распространение инфекции в этих государствах ниже из-за более молодого населения, больших расстояний и меньшей урбанизации региона.

Ранее "Страна" сообщала, что в ВОЗ считают преждевременным снятие сразу всех коронавирусных ограничений.

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