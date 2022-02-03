Американский Университет Джонса Хопкинса провел исследование, в котором ученые выяснили, что введение локдаунов в качестве меры снижения смертности от коронавируса весной 2020 года дало минимальный эффект и фактически продемонстрировало неэффективность такой меры.

Об этом сообщает телеканал "Fox News" со ссылкой на данные исследований.

Согласно исследованию, локдауны в США и в странах Европы снизили смертность от COVID-19 на 0,2%. При этом сами ограничения повлекли за собой огромные негативные экономические и социальные последствия.

"По итогам метаанализа был сделан вывод о том, что локдауны оказали минимальный, а то и близкий к нулевому эффект на состояние здоровья населения, но там, где они вводились, они повлекли огромные экономические и социальные издержки", - говорится в исследовании ученых.

Эксперты пришли к выводу что введение локдаунов является бесполезной мерой и от нее следует отказаться. Авторы исследования считают более эффективной мерой самоизоляцию заболевших.

С учетом всех плюсов и минусов эта мера позволила снизить смертность от COVID-19 на 2,9%. С одной стороны, эта мера ограничила распространение инфекции, но с другой - усилила ее концентрацию. В частности, самоизоляция негативно сказалась на семье заболевшего, который был изолирован.

По мнению ученых, локдауны ограничивали доступ людей к безопасным местам, таким как пляжи или парки, или включали обязательное использование масок на открытом воздухе.

Специалисты добавили, что введение локдаунов привело к росту безработицы, снижению качества образовательного процесса, увеличению случаев домашнего насилия и передозировкам медицинскими препаратами. Например, в США из-за передозировки с мая 2020 года по апрель 2021 года число смертей возросло на 28,5% по сравнению с аналогичным предшествующим периодом - до 78 056 смертей. Кроме того, показатель домашнего насилия в стране вырос на 8,1%.

Напомним, что в ВОЗ считают преждевременным снятие сразу всех коронавирусных ограничений.

Ранее "Страна" сообщала, что японские ученые выяснили, как здоровый человек может практически гарантированно подхватить "омикрон". Достаточно в течение четверти часа стоя на небольшом расстоянии пообщаться с зараженным, который будет без маски.

Также мы писали, что ученые рассказали о том, сколько времени штамм коронавируса "омикрон" живет на разных поверхностях.