Власти Швеции приняли решение снять все карантинные ограничения. Новые правила начнут действовать со следующей недели.

Об этом пишет Bloomberg в четверг, 3 февраля.

"Швеция отменяет свои ограничения из-за коронавируса со следующей недели, ссылаясь на высокий уровень вакцинации и управляемую ситуацию в больницах", - пишет издание.

Шведский премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что "пришло время снова открыть страну". Глава Кабмина страны добавила, что пандемия не заканчивается, однако уровень вакцинации в 83% позволяет жить без ограничений.

"Все это происходит на фоне резкого роста заболеваемости новым штаммом коронавируса "Омикрон". Однако он оказался намного менее летальным, чем предыдущие варианты. Поэтому власти ряда европейских стран уже призывают относится к нему как к обычному сезонному заболеванию и не вводить дополнительные ограничительные меры или даже ослаблять уже существующие", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Ранее "Страна" писала, что с конца января большинство карантинных ограничений отменила Британия.

Также сообщали, что 1 февраля в Дании отменили карантинные ограничения.

А на следующий день Норвегия отменила большинство карантинных ограничений.

Кроме того, мы писали, что Финляндия отменит в течение февраля все коронавирусные ограничения.

Вместе с тем, в Украине зафиксировали антирекорд по новым случаям ковида. За сутки заразились больше 39,5 тысячи человек. В Минздраве не исключают введения локдауна в Украине из-за "Омикрона".