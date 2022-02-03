В Украине в четверг, 3 февраля, зафиксирован новый антирекорд по числу новых случаев коронавируса. За прошлые сутки ковид подтвердился у 39 620 человек. В прошлый раз антирекорд фиксировали 29 января, когда сообщалось о 37 351 новом случае заражения.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава.

Среди новых пациентов, по данным ведомства, 4 446 детей и 1 035 медиков. За прошлые сутки, 2 февраля, в больницы с коронавирусом, по информации Минздрава, попали 4 136 человек. 210 случаев ковида оказались летальными. Выздоровели 9 380 человек.

Вчера в Украине сделали 73 195 прививок от коронавируса. 23 595 человек получили первую дозу вакцины, 27 938 человек - вторую дозу. Дополнительную прививку сделали 836 человек, бустерную - 20 826 человек.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 4 169 897 случаев коронавируса. Из них 100 809 оказались летальными. Выздоровели 3 650 854 человека.

Напомним, недавно в Минздраве рассказали, когда наступит пик омикроновой волны коронавируса в Украине. По оценкам ведомства, заболеваемость будет расти еще две недели, а потом пойдет на спад. При этом в пиковые моменты в нашей стране ожидается до 60 тысяч новых заражений в день.

Также мы писали о том, что вчера в Минздраве официально назвали шесть областей, которые вскоре могут перейти в красную зону карантина. Это Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская и Сумская области.