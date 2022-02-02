Румыния упрощает правила въезда в страну. Туристы, которые прибыли в страну без COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста, теперь будут находиться на карантине пять дней, независимо от того, откуда они приехали.

Об этом сообщает Euractiv.

Люди, не предъявившие "зеленый пропуск" ЕС или другие документы, подтверждающие, что они были вакцинированы по полной схеме, болели в течение последних шести месяцев или у них был отрицательный тест, проведенный за последние 72 часа, будут находиться на карантине.

До 1 февраля невакцинированные люди должны находиться на карантине до 14 дней после въезда в Румынию.

Также сокращается до пяти дней длительность карантина после непосредственного контакта с людьми с положительным тестом. Полностью от карантина освобождаются только люди, болевшие COVID-19 в течение последних 90 дней, даже вакцинированные люди обязаны быть в изоляции после непосредственного контакта с инфицированным человеком.

Правительство планирует изменить правила "зеленого пропуска", чтобы согласовать их с правилами ЕС, согласно которым, вакцинация без бустерной дозы действительна только девять месяцев.

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