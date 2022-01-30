Германия внесла Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. В связи с этим, с сегодняшнего дня, 30 января, начинают действовать более жесткие правила въезда в страну.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Института имени Роберта Коха.

Люди, которые въезжают на территорию ФРГ из Украины, должны отбыть 10-дневный карантин. При этом выйти из карантина можно только через пять дней после приезда по результатам негативного теста на коронавирус. Это не касается тех, кто получил все прививки от COVID-19, или выздоровел.

Также перед въездом в Германию нужно зарегистрироваться на соответствующем сайте и внести туда свои данные о вакцинации. Дети до 12 лет должны быть на карантине в течение пяти дней и могут завершить его без теста на коронавирус.

Такие требования касаются граждан любой страны, которые в течение последних 10 дней посещали страны из списка высокого риска, в которые входит и Украина.

Украина находилась в перечне стран зоны высокого риска для Германии с 10 октября прошлого года по 9 января 2022-го, когда ее исключили оттуда из-за улучшения эпидемиологической ситуации. Однако, в зеленый список стран Украине попасть не удалось — въехать в Германию с какой-либо целью могут только полностью вакцинированные украинцы.

Между тем, за прошедшие сутки, 29 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 24 508 человек. Показатель суточных заражений в Украине приближается к пику – позавчера болезнь обнаружили у 37 351 человека, то есть в полтора раза больше, чем вчера.

Кроме этого, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации в Верховной Раде Михаил Радуцкий заявил, что cо следующей недели в Украине будет до 60 тысяч заразившихся коронавирусом в сутки.