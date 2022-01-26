Минздрав Украины зарегистрировал для экстренного применения лекарство от ковида "Молнупиравир". Это таблетированный препарат, который предотвращает распространение вируса и снижает риск тяжелого протекания болезни. Таким образом "Молнупиравир" станет первым подобным зарегистрированным препаратом в стране.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.

"В мире это лекарство используется для пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца. Препарат поможет обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой. В Минздраве переговоры по закупке 300 тысяч курсов "Молнупиравира" начали еще в прошлом году", - сообщила пресс-служба Минздрава.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее в Минздраве говорили, что таблетки от коронавируса появятся в Украине в первом квартале текущего года.

Также мы сообщали, что "Молнупиравир" - это лекарство, разработанное компанией Merck. Первой его одобрила Великобритания 4 ноября 2021 года. В ноябре прошлого года Кабмин расширил список лекарств для лечения коронавируса двумя препаратами под названием "Молнупиравир" и "Ритонавир".