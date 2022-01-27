Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации в Верховной Раде Михаил Радуцкий заявил, что cо следующие недели в Украине будет до 60 тысяч заразившихся коронавирусом в сутки.

Об этом украинский политик написал на своей странице в Facebook.

"Минздрав прогнозирует уже на следующей неделе число выявленных новых больных за сутки может составить до 60 тысяч человек. А в течение февраля новым штаммом "Омикрон" могут переболеть около 1 млн украинцев. Спад заболеваемости, скорее всего, наблюдается во второй половине марта", - написал Радуцкий.

По словам нардепа, "Омикрон" у вакцинированных людей не вызывает тяжелые осложнения, но более уязвимы к этому варианту вируса - дети.

Сегодня, 27 января, мы писали о том, что в Украине зафиксировали антирекорд по новым случаям коронавируса. Впервые за сутки выявлено более 30 тысяч заражений.

Кроме того, "Страна" также информировала о том, что китайские ученые заявили, что в Африке выявлен коронавирус NeoCoV (новый вид ковида - Ред.), который имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2. Он потенциально может быть опасным для человека.