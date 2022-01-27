Минздрав Украины сегодня зарегистрировал новое лекарство от коронавируса - "Молнупиравир". Оно станет первым одобренным в Украине средством против Covid-19, которое можно принимать в виде таблеток, а не вводить внутривенно.

Ожидается, что первая партия американского препарата прибудет в Украину в течение 7-10 дней.

Разбирались, что это за таблетки и почему некоторые вирусологи считают их опасными. И что известно о других лекарствах от коронавируса, которые уже завезли или собираются завезти в Украину.

Лекарства от коронавируса в Украине

Во время недавнего брифинга СНБО министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вот-вот в Украине зарегистрируют еще один препарат, который используют для лечения коронавируса. Речь шла о "Молнупиравире".

"Это первый противовирусный препарат прямого действия против коронавирусной болезни, который зашел на регистрацию в Украине. После этого ожидаем поставки в Украину в ближайшее время - недельный, 10-дневный срок - для лечения на амбулаторном этапе, поскольку этот препарат предотвращает переход болезни в более тяжелые состояния, которые будут требовать госпитализации и госпитализации в реанимационные отделения", - завил министр.

"Молнупиравир" планируют в первую очередь использовать для пациентов из группы повышенного риска: возраст 60+, проблемы с сердцем, диабет.

В прошлом году Украина провела переговоры по закупке 300 тысяч курсов этого препарата. Их стоимость не сообщалась. Переговоры с компанией-производителем вела закупочная организация Crown Agents.

Называлось два условия, при которых Украина купит препарат: положительные результаты клинических испытаний и официальная регистрация в ЕС или США. В Америке таблетки одобрили в конце декабря, так что это открыло дорогу для поставок в Украину.

Еще до закупок и регистрации препарата в Украине, его клинические испытания проводили и у нас. Об этом говорилось в дополнениях к приказу министра здравоохранения Виктора Ляшко от 4 ноября 2021 года. Там говорилось, что на базе студенческой больницы Харьковского горсовета проведут исследования эффективности препарата для предотвращения заболевания Covid-19 у взрослых, проживающих с человеком, у которого уже подтвердился диагноз.

"Молнупиравир" не единственное лекарство, облегчающее течение Covid-19, которое уже применяют или собираются применять в Украине. Всего таких препаратов четыре:

Молнупиравир, который завезут в начале февраля;

Ремдесевир. Минздрав уже развез 20 тысяч флаконов препарата в учреждения охраны здоровья;

Тоцилизумаб. Государством уже закуплены около 3 тысяч флаконов препарата, не считая того, что закупили в частном порядке и продают в аптеках;

Паксловид - таблетки от Pfizer. Их пока нет, но уже подписан договор на их покупку.

При этом "Молнупиравир", "Ремдесевир" и "Паксловид" (нирматрелвир) есть в списке из противовирусных препаратов, которые могут быть эффективны при лечении "Омикрона". К таким выводам пришли ученые из Кентского и Франкфуртского университетов, результаты исследований которых обнародовал Cell Research.

Всего в этом списке восемь антивирусных препаратов: молнупиравир, нирматрелвир, ремдесивир, фавипиравир, рибавирин, нафамостат, камостат и апротинин.

Что известно о "Молнупиравире"

"Молнупиравир" (Molnupiravir) - это препарат в таблетках производства американской фармацевтической компании Merck Sharp & Dohme (MSD). Изначально он был разработан против вируса гриппа.

Механизм действия препарата таков, что он замедляет размножение вируса Covid-19 в клетках человека, влияя на РНК вируса.

Препарат дают уже заразившимся. Производитель заявляет, что лекарство предотвращает тяжелое течение болезни и снижает риск госпитализации на 30%. Изначально говорилось о 50% снижении рисков, но эти данные не подтвердились клиническими испытаниями.

К преимуществам препарата относят то, что его можно принимать дома, поскольку он не требует инъекций. Но при этом медики отмечают, что для того, чтобы лекарство подействовало, его важно начать принимать достаточно рано.

Некоторые вирусологи считают, что "Молнупиравир" нельзя назвать прорывом. Более того, они говорят, что нужно тщательно подумать, применять ли его вообще. Причем речь идет не о том, что таблетки ухудшат самочувствие больного или окажутся неэффективными, вопросы вызывает сам механизм действия "Молнупиравира". В его основе лежит "летальный мутагенез" - процесс, ускоряющий мутацию вируса, который впервые применили при разработке лекарства от ВИЧ.

Вирус иммунодефицита человека так быстро мутировал, что исследователи не успевали угнаться за ним. Тогда появилась мысль, а что, если его, наоборот, стимулировать? Еще в 70-х немецкий физикохимик Манфред Эйген заметил, что живые системы копируют генетическую информацию с ошибками и если этот процесс идет слишком быстро, то накапливается такое количество испорченных геномов, что популяция приближается к "порогу ошибок", за которым память об исходной генетической информации пропадает, и популяция гибнет.

Ученые решили "подсунуть" ВИЧ для воспроизводства испорченный стройматериал - нуклеотиды, которые при копировании вируса вызывали ошибку и он не мог больше самовоспроизводиться.

"Молнупиравир" в качестве оружия, которое заставляет вирус Covid-19 летально мутировать, использует нуклеотидный аналог, β-d-N4-гидроксицитидин. Главных опасений тут два.

Первое - "порог ошибок" вируса достоверно не известен и если использовать меньшую дозу препарата, чем требуется для уничтожения вируса в результате накопления ошибок, то это, наоборот, может подстегнуть появление новых вариантов коронавируса.

Об этом в колонке для Washington Post писал профессор биоинженерии и нейробиологии Стэнфордского университета Майкл Лин, который занимается разработкой противовирусных препаратов от Covid-19. По его словам, новый препарат может создать питательную среду для мутации вирусов.

"Одобрение "Молнупиравира" в Великобритании может создать новые и более опасные варианты Covid-19" - написал в колонке для Forbes американский ученый, исследовавший ВИЧ, Уильям А. Хазелтин.

Второе - увеличение количества мутагена в организме может навредить клеткам человека. Дело в том, что у нуклеотидов, входящих в состав РНК и ДНК, общие предшественники, поэтому есть риск, что лекарство, портящее вирусную РНК, может ускорить мутагенез и в ДНК-нуклеотиде, то есть уже в геноме человека. Здоровью взрослых людей такие лекарства не вредят, но влияние мутагенов на их потомство еще достоверно не изучено. Поэтому препараты-мутагены не выписывают беременным или тем, кто планирует беременность.

Например, об этом говорится в обзоре "Фавипиравира", еще одного препарата, действующего подобным образом, который обнародовали исследователи из Имперского колледжа Лондона и Университета Ливерпуля.

Первой страной в мире, которая одобрила "Молнупиравир" для терапии, стала Великобритания - в ноябре 2021 года. Там его прописали пациентам из наиболее уязвимых для ковида категорий. Таблетки принимают дважды в день.

Также примерно месяц назад препарат разрешили для применения в США. FDA (Агентство по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) разрешило использовать его для лечения легкой и умеренной формы коронавируса у взрослых, для которых альтернативные методы лечения недоступны. Детям и подросткам в США "Молнупиравир" не назначают из-за возможного негативного влияния на рост костей и хрящей.

При этом, как писало издание The Hill, во время голосования за препарат в FDA 13 членов консультативной группы высказались "за", а 10 - "против". По данным журналистов, вопросы вызвала довольно скромная эффективность таблеток, которую показали последние данные.

Тем не менее после одобрения FDA американское правительство заключило с Merck Sharp & Dohme контракт на покупку 5 млн курсов по 700 долларов каждый.

Американские таблетки разрешили использовать в Дании и Филиппинах.

Бангладеш стал первой страной, выпускающей дженерик таблеток "Молнупиравира" (с тем же действующим веществом, но непатентованная версия). Они выходят под торговыми марками Emorivir и Monuvir. Дженерики позволяют существенно удешевить препараты. Для примера курс бангладешских таблеток стоит около 33 долларов.

Что известно о других препаратах

Ремдесивир. В учреждения охраны здоровья в Украине также развезли 20 тысяч флаконов препарата "Ремдесивир", который предназначен для лечения коронавируса.

"Ремдесевир" относится к антивирусным средствам, при помощи которых лечат пациентов с РНК-вирусами: Эбола, гепатиты, коронавирусы. Его механизм таков, что он может повредить химию вируса таким образом, что тот потеряет возможность репликации и не сможет распространяться дальше.

"Ремдесевир" необходимо вводить внутривенно. Производитель сообщал, что большинству пациентов нужно будет пройти курс из шести ампул. Стоимость одной, по информации американской компании-производителя Gilead, 390 долларов. То есть курс обойдется примерно в 2340 долларов.

Ранее его разрешили использовать в Евросоюзе при лечении коронавируса у взрослых и детей от 12 лет.

При этом ВОЗ официально не рекомендует использовать "Ремдесивир", объясняя это тем, что пока нет достоверных данных, что препарат хоть как-то снижает смертность от ковида или число пациентов на ИВЛ.

Тоцилизумаб. Еще один препарат в Украине - "Тоцилизумаб". Его используют в основном для лечения артритов. При коронавирусе он может блокировать цитокиновый шторм - сильное воспаление, которое провоцирует слишком активный ответ иммунитета.

По заказу Минздрава закупили 2 784 флакона этого лекарства. Каждый из них обошелся в 9269,75 грн.

Препарат завозят в Украину не только по заказу Минздрава. Он есть в аптеках по цене примерно 16 тыс. грн за флакон 10 мл.

Паксловид. Препарат "Паксловид" от Pfizer одобрен в США и Европе. Он замедляет репликацию вируса в клетках человека, тем самым облегчая течение болезни. В отличие от "Молнупиравира" он не заставляет вирус размножаться с ошибками, а блокирует важный фермент, который нужен вирусу для воспроизводства и для того, чтобы выйти из зараженной клетки.

Действующее вещество этих таблеток нирматрелвир показало себя эффективным при лечении "Омикрона".

Производитель заявил о 89%-й эффективности при предотвращении тяжелого течения коронавируса.