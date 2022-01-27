В Украине зафиксировали антирекорд по новым случаям коронавируса. Впервые за сутки выявлено более 30 тысяч заражений.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 27 января пресс-службой Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, вчера ковид обнаружили у 32 393 украинцев. В больницы попали 3 016 человек. 154 случаев коронавируса оказались летальными. 5 237 человек выздоровели.

За все время пандемии в Украине выявили уже 3 946 202 случаев ковида. 99 738 из них оказались летальными. 3 601 952 человек выздоровели.

За минувшие сутки сделали 82 360 прививок. Первую дозу получили 28 894 человека, вторую дозу - 29 726, дополнительную дозу - 684, бустерную дозу - 23056.

Отметим, предыдущий коронавирусный антирекорд был зафиксирован 4 ноября 2021 года, когда за сутки заразились больше 27 тысяч человек.

Ранее мы писали, что в Украине еще одна область может вскоре перейти в красную зону карантина.

Также рассказывали, что Минздрав уже в феврале ожидает минимум 60 тысяч новых случаев ковида ежедневно. Этот сценарий считается оптимистичным. Причина такого прогноза - новая волна коронавируса, вызванная штаммом "Омикрон".