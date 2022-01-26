Киев продолжает находиться в желтой зоне. Фото: "Страна"

По данным на утро среды, 26 января, в оранжевой зоне карантина находятся 13 регионов Украины. Харьковская область, которая еще вчера была оранжевой, вновь стала желтой. На переход в красную зону претендуют уже два региона: Львовская и Винницкая области. 

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная на сайте Министерства здравоохранения.

По состоянию на сегодня в оранжевой зоне находятся такие области:

  • Винницкая,
  • Житомирская,
  • Львовская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая,
  • Черниговская,
  • Волынская,
  • Донецкая,
  • Закарпатская,
  • Одесская.

В двух областях норму в течение трех дней превышают сразу два ковидных показателя. Это значит, что они могут перейти в красную зону карантина уже в ближайшее время. Речь о Львовской и Винницкой областях. Во Львовской области норме не соответствует динамика уровня госпитализаций и коэффициент выявления новых случаев ковида. В Винницкой - коэффициент выявления новых случаев и уровень госпитализаций пациентов с Covid-19.

Сейчас в красной зоне карантина находится Ивано-Франковская область, к ней завтра присоединится и Ровенская. Остальные зоны находятся в желтой зоне карантина.

Какие области находятся в желтой, оранжевой и красной зонах карантина в Украине

Какие области находятся в желтой, оранжевой и красной зонах карантина в Украине

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Украине стремительно растет. За прошедшие судки заболели больше 24 тысяч человек, в то время как днем ранее сообщалось о почти 20 тысячах инфицированных.

Также мы писали, что Минздрав уже в феврале ожидает минимум 60 тысяч новых случаев ковида ежедневно.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.