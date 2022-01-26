По данным на утро среды, 26 января, в оранжевой зоне карантина находятся 13 регионов Украины. Харьковская область, которая еще вчера была оранжевой, вновь стала желтой. На переход в красную зону претендуют уже два региона: Львовская и Винницкая области.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная на сайте Министерства здравоохранения.

По состоянию на сегодня в оранжевой зоне находятся такие области:

Винницкая,

Житомирская,

Львовская,

Ровенская,

Сумская,

Тернопольская,

Хмельницкая,

Черновицкая,

Черниговская,

Волынская,

Донецкая,

Закарпатская,

Одесская.

В двух областях норму в течение трех дней превышают сразу два ковидных показателя. Это значит, что они могут перейти в красную зону карантина уже в ближайшее время. Речь о Львовской и Винницкой областях. Во Львовской области норме не соответствует динамика уровня госпитализаций и коэффициент выявления новых случаев ковида. В Винницкой - коэффициент выявления новых случаев и уровень госпитализаций пациентов с Covid-19.

Сейчас в красной зоне карантина находится Ивано-Франковская область, к ней завтра присоединится и Ровенская. Остальные зоны находятся в желтой зоне карантина.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Украине стремительно растет. За прошедшие судки заболели больше 24 тысяч человек, в то время как днем ранее сообщалось о почти 20 тысячах инфицированных.

Также мы писали, что Минздрав уже в феврале ожидает минимум 60 тысяч новых случаев ковида ежедневно.