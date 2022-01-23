В Европейском квартале Брюсселя в воскресенье, 23 января, прошла акция протеста против санитарных ограничений по COVID-19. Во время мероприятия часть протестующих вступила в конфликт с полицейскими.

Об этом сообщает ТАСС.

Несколько сотен манифестантов, отделившихся от основной колонны, попытались прорвать полицейское оцепление около здания Европейской полиции, начали бросать в полицейских петарды и бутылки. Полиция отогнала группу протестующих, применив водометы и слезоточивый газ.

При этом, значительный ущерб протестующими был причинен зданию - разбиты стеклянные двери и окна.

По словам полицейских, в ходе столкновений задержаны до 10 человек. Пока инцидент носит единичный характер.

Ранее "Страна" сообщала, что в Риме тысячи людей вышли на сидячую акцию протеста против санитарных пропусков.

Также мы писали, что в среду, 12 января, в столице Болгарии Софии прошла массовая акция протеста против введения ковид-сертификатов и других мер борьбы с пандемией. Митингующие попытались взять штурмом здание парламента.

Кроме того, мы информировали, что французы на фоне скандала с заявлением Макрона вышли на протест против вакцинных пропусков.