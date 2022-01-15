В Риме несколько тысяч человек собрались на большой площади возле римской базилики сан-Джованни-ин-Латерано на первую в этом году акцию протеста против COVID-сертификатов green pass.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на собственного корреспондента в Риме в субботу, 15 января.

Организаторы мероприятия попросили пришедших на площадь разместиться сидя, чтобы сохранить безопасное расстояние между друг другом.

Перед самым началом митинг напоминал пикник, чему способствовал в целом мирный настрой протестующих и популярная музыка из колонок. Впрочем, даже обширного пространства не хватило для того, чтобы провести полноценный сидячий протест, поэтому пришедшие на площадь чуть позднее были вынуждены остаться на ногах.

Манифестацию организовали десяток малых организаций и движений, которые объединились под инициативой "Правда это свобода".



Участники акции принесли на неё плакаты с лозунгами против "диктатуры". Среди баннеров можно увидеть слоганы "наказание для тех, кто не прогибается под green pass"ом - (голодная) смерть", "нет тирании хуже чем та, что происходит в тени закона", "журналисты лгут, когда их шантажируют".

По данным издания, один из организаторов акции и ее самый "громкий" ведущий Анджело Дистефано расказал, что ее участники не ставят целью разделить население на сторонников и противников вакцинации, а протестуют против самой системы "зелёных пропусков".

"Мы не хотим дискриминации, мы решили выйти на поле, чтобы защитить наши права - социальные и экономические, потому свобода это первейшее и универсальное право человека", - сказал Дистефано.

Ранее "Страна" сообщала, что в среду, 12 января, в столице Болгарии Софии прошла массовая акция протеста против введения ковид-сертификатов и других мер борьбы с пандемией. Митингующие попытались взять штурмом здание парламента.

Также мы писали, что французы на фоне скандала с заявлением Макрона вышли на протест против вакцинных пропусков.