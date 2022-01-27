Китайские ученые заявили, что в Африке выявлен коронавирус NeoCoV, который имеет схожие принципы проникновения в клетки с SARS-CoV-2. Он потенциально может быть опасным для человека.

Об этом сообщает bioRxiv.

Большинство из авторов исследования работают в Университете Уханя, города, где в конце 2019 года были обнаружены первые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

NeoCoV был обнаружен у летучих мышей в ЮАР и пока циркулирует в этой популяции. Однако ученые отмечают, что за его распространением надо пристально следить, так как вирус может мутировать и после этого проникнуть в человеческую популяцию.

По данным специалистов, для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам.

При этом они заявляют, что природа NeoCoV все еще не изучена в достаточной степени.

Напомним, британские ученые назвали новый симптом штамма коронавируса "Омикрон". Штамм "Омикрон" можно спутать с обычной простудой. У него те же симптомы: насморк, головная боль, утомляемость. Однако теперь этот список дополнила ​​боль в ушах.

Также мы писали о том, что ученые выяснили, как вакцинация от коронавируса влияет на способность иметь детей. По их данным, фертильность не изменяется после прививки.