Научные исследования показали, что вакцинированные препаратом Pfizer рискуют получить воспаление сердца в три раза выше, чем те, кто не делал прививку.

Об этом сообщает медицинское издание Annals of Internal Medicine со ссылкой на результаты исследований.

По данным исследований, кардит - редкое воспаление сердца, часто вызываемое бактериальными, вирусными и паразитарными инфекциями. Общие подтипы кардита включают миокардит - воспаление сердечной мышцы и перикардит - воспаление внешней оболочки сердца.

"Сообщения о случаях кардита после вакцинации BNT162b2 накапливаются во всем мире. В нескольких исследованиях также сообщалось об аналогичных результатах, но аналитические исследования спекулятивной связи ограничены. Исследователи из Университета Гонконга изучили 160 больных (с кардитом) и 1533 контрольных пациента (без кардита), чтобы изучить потенциальный риск кардита, связанного с вакцинацией BNT162b2 или CoronaVac. Десять пациентов из контрольной группы были сопоставлены с пациентами из основной группы по возрасту, полу и дате госпитализации. После проведения анализов авторы обнаружили 20 случаев кардита, связанных с BNT162b2, и 7 случаев, связанных с вакцинацией CoronaVac. Пациенты, получавшие BNT162b2, в 3 раза чаще страдали от кардита, чем невакцинированные пациенты. С другой стороны, пациенты, получившие CoronaVac, имели такой же шанс заболеть кардитом, как и невакцинированные пациенты", - говорится в заключении исследователей.

О том, что эта вакцина может пагубно сказаться на сердце, стало известно еще в июне 2021 года. Тогда сам комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) опубликовал информацию о побочных эффектах вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna.

В отчете говорилось, что вакцины могут приводить к миокардиту и перикардиту, но редко. Также данные о миокардите после прививки Pfizer/BioNTech пришли из Израиля и США. Тогда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила перед собой цель изучить этот вопрос более внимательно.

Ранее "Страна" сообщала, что в США зафиксировали проблемы с сердцем у детей после ковид-прививки от Pfizer.

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